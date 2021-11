Seedorf Edy Planzer und Janik Gattlen holen erste Schweizer-Meister-Titel für Pitch & Putt Uri Am Finale der Turnierserie Pitch & Putt Schweizer Meisterschaften auf der Company Golf Anlage in Seedorf sicherten sich Edy Planzer in der ersten Kategorie und Janik Gattlen in der Kategorie Brutto Gold. Georg Epp 11.11.2021, 16.29 Uhr

Die Schweizer Meister Edy Planzer (links) und Janik Gattlen (rechts) werden von Vereinskamerad und Olympiasieger Donghua Li beglückwünscht. Bild: Georg Epp

(Seedorf, 31. Oktober 2021)

Im 2018 wurde der Club Pitch & Putt Uri (PPU) gegründet, nun konnte der erste Schweizer-Meister-Titel gefeiert werden. Pitch & Putt Uri hatte die Ehre, das Finale und damit den siebten und letzten Wettkampf der Turnierserie Schweizer Meisterschaften am Sonntag, 31. Oktober, zu organisieren.

Edy Planzer und Janik Gattlen hatten gute Chancen, auf ihrer Heimanlage erstmals den Schweizer-Meister-Titel in der ersten Kategorie und der Kategorie Brutto noch zu sichern. In den sechs bisherigen Turnierstationen Thun, Seedorf, Thun, Rottal, Locarno und Losone feierte Edy Planzer am 10. Juli einen Tagessieg in Seedorf, hinzukamen zwei weitere Podestplätze in Thun (3.), Locarno (2.). Janik Gattlen siegte in Losone und erreichte drei weitere Podestplätze in Thun (2.) Seedorf (2.) und Rottal (3.). Gewertet wurden die Rangpunkte der besten fünf Turniere.

Bereits über 20 Urnerinnen und Urner sind Mitglieder im Schweizer Verband

Starke Föhnböen erschwerten den Wettkampf und ab und zu spielte auch das Glück etwas mit. Den Heimvorteil nutzten Janik Gattlen am besten, mit total 58 Schlägen sicherte er sich den Tagessieg vor der Kunstturnerlegende Daniel Wunderlin (60), Edy Planzer (61) und Kunstturnolympiasieger Donghua Li (64). Dies reichte Edy Planzer, um nach zwei Silbermedaillen in den Jahren 2013 und 2017 erstmals Gold in der ersten Kategorie abzuholen. Janik Gattlen holte sich nach der Bronzemedaille im 2016 ebenfalls erstmals den Titel in der Kategorie Brutto. Die Freude über die ersten Schweizer-Meister-Titel, und das auf der Heimanlage, war für die Mitglieder des Urner Klubs natürlich gross.

Obwohl der Klub erst vor drei Jahren gegründet wurde, sind bereits über 20 begeisterte Urner PPU-Mitglieder im Schweizer Verband mit insgesamt 110 Mitgliedern registriert, unter anderem die beiden Kunstturnlegenden Donghua Li und Daniel Wunderlin. Die Freude über den Doppelsieg war aber auch bei Janik Gattlen gross. Speziell war natürlich, die beiden Kunstturnlegenden Donghua Li und Daniel Wunderlin in der Gesamtwertung übertroffen zu haben.

Auch für viele Europa- und Weltmeisterschaften konnten sich einige Mitglieder des Pitch & Putt Uri in den vergangenen elf Jahren mit guten Ergebnissen qualifizieren und so an den internationalen Anlässen Erfahrungen sammeln. So hatte Edy Planzer bereits acht internationale Einsätze, Janik Gattlen vier, Markus Planzer zwei und Erich Herger einen. Bereits viele Jahre vor der Gründung des Klubs trainierten einige Golfspieler auf der Driving Range und Pitch & Putt Anlage in Seedorf und haben schnell die Leidenschaft für diesen Sport entdeckt.

Verein hofft auf Werbung und Nachwuchs

Markus Planzer, der Präsident des Pitch & Putt Uri, und seine Mitglieder hoffen, dass mit diesen Erfolgen auch Werbung für die spannende Sportart gemacht werden kann. Pitch & Putt oder auf Deutsch «abschlagen und einlochen» ist der ideale Einstieg für Jungtalente zum grossen Golfsport,

denn Pitch & Putt habe viele Vorteile.

Hauptunterschied zum Golf sind die deutlich kürzeren Spielbahnen beim Pitch & Putt, sie betragen maximal 120 Meter. Die meisten Pitch & Putt Spieler spielen auch Golf auf den «normalen» Golfplätzen, das Training auf den «kurzen» Anlagen fördert das kurze Spiel. Es braucht weniger Zeit und auch weniger Ausrüstung. Die Regeln des Pitch & Putt sind im Wesentlichen die gleichen wie beim «echten» Golf. Es gilt, einen Ball mit möglichst wenigen Schlägen vom Abschlag in das Loch zu spielen, wobei verschiedene Golfschläger benutzt werden.