Er war 71 Jahre Mitglied: Musikverein Seedorf ehrt Walter Wipfli

Seedorf Er hat 71 Jahre aktiv musiziert: Der Musikverein Seedorf ehrt Walter Wipfli An seiner GV hat der Verein zahlreiche Mitglieder geehrt und blickt auf viele Auf und Abs im vergangenen Jahr zurück. 18.02.2022, 17.11 Uhr

Präsident Wädi Wipfli (links) mit den Geehrten: (sitzend von links): Ernst Arnold, Walter Wipfli, Werner Aschwanden; (stehend von links) Alexander Stadler, Karin Arnold, Iwan Briker, Karin Röthlin, Michel Truniger, Marco Zwyssig, Evelyne Simon und Michael Kluser. Bild: PD

Es war eine Ehrung – und ein Abschied – der besonderen Art: Walter Wipfli wurde bei der GV des Musikvereins Seedorf am Samstag, 12. Februar, für 71 Jahre als aktiver Blasmusiker verdankt. «Ein Vorbild bis ins hohe Alter», sagte sein Registerkamerad Werner Arnold, so der Verein. Der Applaus, den die Vereinskolleginnen und -kollegen dem 88-Jährigen gaben, sei tosend und lange gewesen. «Was soll man in so einem Moment sagen?», wird Walter Wipfli zitiert. «Ich habe immer gesagt, ich brauche kein Geschenk. Mein Geschenk ist es gewesen, dass ich 71 Jahre lang im Musikverein Seedorf musizieren durfte. Jeder Mensch, der kein Musikinstrument gelernt hat, hat etwas verpasst.» Neben Walter Wipfli verliessen vier weitere, über Jahre sehr engagierte Mitglieder den Verein aus schmerzlichen, aber nachvollziehbaren Gründen.

Zahlreiche Ehrungen standen auf dem Programm

Die Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021 standen im Mittelpunkt der GV des MV Seedorf, schreibt dieser weiter. Die Ehre «50 Jahre kantonaler Ehrenveteran» bekamen Ernst Arnold und Werner Aschwanden. Für 40 Aktivjahre und besondere Verdienste im MV Seedorf wurde Stefan Arnold geehrt. Zwei «eidgenössische Veteraninnen 35 Jahre» gab es ebenfalls zu ehren: Altpräsidentin Karin Arnold und Karin Röthlin. Gleich fünf Vereinsmitglieder ehrte Präsident Wädi Wipfli für «25 Jahre MV Seedorf und/oder kantonale Veteranen»: Alexander Stadler, Michael Kluser, Marco Zwyssig, Iwan Briker und Dirigent Michel Truniger. Als «Ehrenmitglieder 15 Jahre MVS» wurden Evelyne Simon, Florian Arnold und Michael Kluser geehrt. Besonders verdankt wurde auch der Club 100+, der trotz des wechselhaften Jahres grosszügige Beiträge gesprochen bekam und den MV so auf besondere Weise stützt.

Die Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt

In seinem Jahresbericht blickte Vereinspräsident Wädi Wipfli auf ein Jahr mit Auf und Abs zurück. Die Pandemie hatte praktisch alles auf den Kopf gestellt, Jahresprogramm, Probeplan und -lokal, die Sitzordnung, alles musste geändert werden. Es gab eine lange Zeit des Nichtstuns, die Einschränkung des Probebesuchs auf 3G, dann auf 2G-plus. Aber dann folgte der grosse Aufsteller: das Konzert vom 20. November im Theater Uri. «Das hat gezeigt, zu was wir fähig sind, wenn wir die Proben besuchen», so Wädi Wipfli. «Auch wenn es vielleicht abgedroschen tönt: Ich meine das im vollen Ernst: Ich bin stolz auf unseren Musikverein Seedorf, dem ich vorstehen darf!»

Lynn Zimmermann ist neu in der Muko

Auch Dirigent Michel Truniger bezeichnete das «Wind and Voice»-Konzert vom November in seinem Jahresbericht als «ein persönliches Highlight in einem durchzogenen Jahr. Unsere Gastsängerinnen reihten sich nahtlos in unsere Reihen, und wir konnten in einer pandemisch sehr ungünstigen Lage vor einem vollen Theater Uri spielen. Schon fast etwas surreal», sagt er und fügte hinzu: «Dass der Verein Walter Wipfli mit einem schönen Sousa-Marsch nach über 70 Vereinsjahren verabschieden konnte, werde ihm noch lange in Erinnerung bleiben. Auch wenn sie den Marsch aus vielen tränenreichen Gründen schon viel besser gespielt hätten – die ausgelassene Stimmung im Foyer nach dem Konzert sei auch sinnbildlich für die grosse Erleichterung gewesen.» Er dankte Wädi Wipfli, der sich regelrecht ein Bein ausgerissen habe, der Muko und dem Vorstand.

Bei den Wahlen wurden Kassier Markus Baumann, Materialverwalter Michi Kluser und Melanie Eller erneut gewählt. Auch Paul Wyrsch und Esther Wyrsch wurden als Muko-Präsident respektive Mitglied erneut gewählt. Neu in der Muko begrüsst wurde Lynn Zimmermann. Als Rechnungsrevisoren stellten sich Karin Röthlin wieder und Kilian Richiger neu als Nachfolger von Mäggi Imhof zur Verfügung. Wädi Wipfli habe die Sitzung mit folgenden Worten geschlossen: «Anstatt jammerä wiä dr Hiob – chummet z'Prob», und dann gab es noch eine unterhaltene «Kahoot» zum MV Seedorf von Franziska Wipfli. (mah)