Die erste Urner Rollschuhdisco findet am 7. Mai in Seedorf statt

Seedorf Erste Urner Rollschuhdisco verspricht gute Stimmung In der Rollhockeyhalle in Seedorf steht für einmal nicht der RHC Uri auf dem Feld: Am Samstag, 7. Mai, verwandelt sich das Spielfeld in eine Disco mit Barbetrieb. 05.05.2022, 18.17 Uhr

Unter dem Motto 80er-/90er-Jahre findet am Samstag, 7. Mai, in der Rollhockeyhalle in Seedorf die erste Urner Rollschuhdisco statt. Für einmal stehen also nicht die Spieler des Rollhockey-Clubs (RHC) Uri im Mittelpunkt, heisst es in einer Vorschau auf den Anlass. Wer sich also schon immer gefragt hat, wie sich die Rollhockeyaner auf dem Spielfeld fortbewegen, kann dies am Samstag gleich selbst ausprobieren.