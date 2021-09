Seedorf Gemeinderäte stellen sich der Wiederwahl Die Ortsparteien CVP und SVP empfehlen bei den Teilerneuerungswahlen, die bestehenden Gemeinderäte wiederzuwählen. 06.09.2021, 10.00 Uhr

Am 26. September finden in Seedorf die Teilerneuerungswahlen des Gemeinderats statt. Die Ortsparteien CVP und SVP informieren in einer Mitteilung darüber, dass sie die bereits bestehenden Gemeinderatsmitglieder zur Wiederwahl vorschlagen.