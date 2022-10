Seedorf Grünes Licht für die Zentrumsentwicklung Seedorf Im Mai hat die Gemeindeversammlung dem Kredit für das Projekt «Zentrumsentwicklung Seedorf» zugestimmt. Der Gemeinderat lädt nun die Grundeigentümerschaft zu einem Informationsanlass ein. 04.10.2022, 12.20 Uhr

«Die Gemeindeversammlung Seedorf vom 19. Mai 2022 hat dem Kredit für das Projekt ‹Zentrumsentwicklung Seedorf› zugestimmt», veröffentlicht die Gemeinde in einer Medienmitteilung am Dienstagmorgen. Der Gemeinderat habe in der Zwischenzeit das Projekt gestartet und wird dabei von der IVO Innenentwicklung AG, Luzern fachlich begleitet und unterstützt.

Ziele der Zentrumsentwicklung sind, ein belebtes Zentrum zu schaffen, den Strassenraum aufzuwerten und Projektideen für die von der Gemeinde erworbene Liegenschaft zu erarbeiten. Bild: Manuela Jans-Koch (Seedorf, 6. Oktober 2019)

Mit der Zentrumsentwicklung soll unter Einbezug der Grundeigentümerschaft, der Bevölkerung und des Kantons eine Gesamtbetrachtung des Zentrums vorgenommen werden. Ziele sind, ein belebtes Zentrum zu schaffen, den Strassenraum aufzuwerten und Projektideen für die von der Gemeinde erworbene Liegenschaft Imhof (Parzellen-Nrn. 59/800), unmittelbar beim «Rössli», zu erarbeiten.

In einem ersten Schritt lädt der Gemeinderat die Grundeigentümerschaft im Zentrum von Seedorf zu einem Informationsanlass über den geplanten Prozess und das Vorgehen ein. Für den Gemeinderat ist es wichtig, die Grundeigentümerschaft im Zentrum von Beginn an zu informieren und ihre Bedürfnisse abzuholen. Im Verlaufe des nächsten Jahres wird in einem weiteren Schritt die gesamte Bevölkerung von Seedorf zur Partizipation an der Zentrumsentwicklung eingeladen werden.

Neben der Grundeigentümerschaft und der Seedorfer Bevölkerung ist auch der Kanton als Eigentümer der Dorfstrasse ein wichtiger Partner in der künftigen Entwicklung des Zentrums. «Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Akteure als gemeinschaftliche Partner gesehen werden und gemeinsam eine zukunftsträchtige Zentrumsentwicklung für Seedorf gelingt», schliesst die Gemeinde ihr Schreiben.