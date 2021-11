Sieger der Tennis-Seniorenmeisterschaft Seedorf

Seedorf Kathrin Regli und Stefan Arnold holen sich den Meistertitel Die diesjährigen Seniorenmeisterschaften des Regionalen Tennisclubs (RTC) Seedorf überzeugen mit spannenden Partien. 18 Herren und sechs Damen kämpfen um den Meistertitel. 25.11.2021, 18.14 Uhr

An den diesjährigen Seniorenmeisterschaften vom 15. bis 20. November 2021 nahmen 18 Herren und sechs Damen teil. Das Herrentableau der Alterskategorien 35+ und 45+ wurde aufgrund der geringen Anmeldezahlen zusammengelegt. Dennoch habe das Publikum verschiedene ausgeglichene und interessante Matches erleben dürfen, wie der RTC Seedorf in einer Mitteilung schreibt. Erstgesetzter André von Matt der regionalen Spielklasse R4 zog mit wenig Mühe in den Halbfinal ein, wo er gegen Christian Arnold (R6) in einer mitreissenden Partie überzeugte (6:2/6:2). In der zweiten Tableau-Hälfte erspielte sich Stefan Arnold (R5) das Ticket für den Halbfinal. Diesen konnte er gegen Simon Bosshard (R6) für sich entscheiden (6:1/6:0).