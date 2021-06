Die neue Brücke über den Palanggenbach steht.

Seedorf Neue Brücke sorgt für sichereren Schulweg Im Rahmen der Hochwasserschutzmassnahmen am Palanggenbach werden diverse Arbeiten ausgeführt. Eine davon hat zum Bau zwei neuer Brücken und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geführt. 29.06.2021, 18.48 Uhr

Die Brücken für den Langsam- und den motorisierten Verkehr beim Palanggenbach in Seedorf. Die alte Brücke im Vordergrund wird im Juli abgebrochen. Bild: PD/ Baudirektion Uri

Mitte Mai des vergangenen Jahres wurden die Arbeiten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Palanggenbach in Seedorf mit dem Bau des Sekundärdamms gestartet (wir berichteten). Das Bauprojekt umfasst neun Massnahmen, die sich über vier Jahre erstrecken. Investiert werden 9,5 Millionen Franken, an denen sich der Bund, der Kanton Uri und die Gemeinden Attinghausen und Seedorf beteiligen. Die Massnahmen seien nötig, weil bei einem alle 100 Jahre eintretenden Hochwasser grosse Teile der Siedlungen von Attinghausen und Seedorf überschwemmt würden, schreibt die Urner Baudirektion in der Mitteilung.