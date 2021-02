Seedorf Rennvelofahrer verunfallt bei Baustelle Beim Befahren einer Stahlplatte stürzte der 59-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. 22.02.2021, 13.39 Uhr

(pd/RIN) Das frühlingshafte Wetter am Wochenende lockte wieder viele Velofahrer nach draussen. Einer davon fuhr am Sonntag, 21. Februar, kurz nach 11 Uhr mit seinem Rennvelo von der Seedorfer Seestrasse Richtung Dorfstrasse. Bei der Baustelle auf Höhe des Sportplatzes kam es zum Unfall, wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.