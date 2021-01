Seedorf Strasse verschüttet: Jetzt kommt das Essen per Schiff Die Dörfer Bauen und Isenthal sind vom Rest der Welt abgeschnitten. Zwei Lawinen verschütteten die Kantonsstrasse nach Seedorf. Doch die Einheimischen tragen die Situation mit Fassung. Anian Heierli 15.01.2021, 17.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Lage bleibt angespannt. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF stuft die Lawinengefahr für Uri noch immer als gross (Gefahrensufe 4) ein. Zwar sind nur noch vereinzelt spontane Lawinen zu erwarten. Diese könnten aber sehr gross werden, heisst es im SLF-Bulletin vom Freitag, 17.00 Uhr. Exponierte Verkehrswege seien vereinzelt gefährdet.

«Die Verhältnisse für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind sehr gefährlich. Dies auch in mittleren Lagen.»

Die Kantonspolizei Uri geht aber davon aus, «dass die sich abzeichnende Beruhigung der Wetterlage zu einer Entspannung der Verkehrslage führen wird». Seitens des SLF wird die Lage am Samstag, 8.00 Uhr neu beurteilt, wie Lawinenwarner Kurt Winkler sagt. «Wir empfehlen, jeweils das aktuellste Bulletin zu beachten – längerfristige Prognosen sind sehr schwierig.»

Schon wieder donnerte am Freitag in Seedorf eine Nassschnee-Lawine ins Tal. Bild: Anian Heierli (15. Januar 2021)

Rückblende: Am Freitag um 8.30 Uhr wurde in Seedorf die Kantonsstrasse nach Bauen ein zweites Mal verschüttet. Bereits am Donnerstag kam es an derselben Stelle auf der Höhe Bolzbach zum Abgang der sogenannten «Fischlaui». «Bei Stufe 4 muss man mit solchen Ereignissen wie in Seedorf rechnen», sagt Winkler. Aus Sicherheitsgründen blieb die Strasse für Fahrzeuge und Personen gesperrt. Die beiden Gemeinden Bauen und Isenthal sind abgeschnitten.

Feuerwehr: «Die Gewalt war riesig»

Der Seedorfer Feuerwehr-Vizekommandant Bernhard Riesen sicherte gerade die Strasse, als erneut Schneemassen vom darüberliegenden Berg Gitschen ins Tal rutschten. Er sagt:

«Die Gewalt war riesig.»

Tatsächlich zeugen verbogene Strassenschilder, zerschlagene Bänke und ein umgeknickter Fahnenmast von der brachialen Kraft des nassen Schnees. Dieser türmt sich nun meterhoch dort, wo sonst Autos und Fussgänger verkehren. Zum Glück kam auch beim zweiten Abgang niemand zu Schaden.

Die Strasse ist bereits seit Donnerstag gesperrt. Die Vorsicht war absolut angebracht, wie sich im Nachhinein zeigt. «Ja, wir lagen mit unserer Einschätzung richtig», so Riesen. «Wir rechneten mit einer zweiten Lawine, weil es am Donnerstag stark regnete und schneite.» Doch nicht nur die Feuerwehr, auch die Urner Polizei warnte vor dem Lawinenrisiko im ganzen Kanton.

Er hat die Situation vor Ort im Griff: Feuerwehr-Kommandant Bernhard Riesen sichert das Gefahrengebiet. Bild: Anian Heierli (15. Januar 2021)

Die Bevölkerung von Isenthal und Bauen ist jetzt vom Rest des Kantons abgeschnitten. Doch die Einheimischen nehmen es gelassen. «Die Menschen im Dorf sind es sich gewohnt, dass man manchmal wegen Naturereignissen nicht wegkann», sagt Gemeindeschreiber Adrian Dittli. «Die Stimmung im Dorf ist ruhig und gelassen.»

Bevölkerung wird über den Seeweg versorgt

Auch die Schule war bis Freitag geschlossen. So hätten nicht alle Kinder am Unterricht teilnehmen können. Denn auch im Isenthal selber bestand Lawinengefahr auf der Grosstal-, Kleintal, und Bärchistrasse. Laut Gemeindeschreiber Dittli wird die Lebensmittelversorgung zusammen mit dem Amt für Bevölkerungsschutz sichergestellt. Der Dorfladen wird nun über den Seeweg versorgt. «Falls nötig, ist das problemlos bis und mit Montag möglich.» Zwischen Isenthal und Bauen ist die Strasse offen, sodass sich jeder mit Essen eindecken kann.

Auch andernorts im Kanton Uri sind Strassen wegen des Lawinenrisikos gesperrt. Am Samstagmorgen werden folgende Abschnitte neu beurteilt: Göschenen–Andermatt, Hospental–Realp, Wassen–Färnigen, Gurtnellen–Wassen, Linthal–Urnerboden. Über Nacht war auch die Bristenstrasse ab Amsteg geschlossen. Einzig der Abschnitt Unterschächen–Urigen wurde am Freitag wieder geöffnet.

Wegen der winterlichen Verhältnisse kam es im Flachland zum Verkehrschaos. Im Kanton Uri gab es dagegen bis Redaktionsschluss einen einzigen Verkehrsunfall in Schattdorf. Dabei wurde eine verletzte Person ins Kantonsspital gebracht.