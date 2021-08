Über 600 Teilnehmer kämpfen am Sonntag beim Uri Triathlon 2021.

Nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Spielen in Tokio stellt Jolanda Annen ihre Topform eindrücklich unter Beweis. Sie gewinnt das Rennen der deutschen Triathlon-Bundesliga in Nürnberg überlegen.

Beim Schwimmen gelang der Urnerin eine tolle Leistung, stieg sie unmittelbar hinter der Ungarin Zsanett Bragmayer bereits als Zweite aufs Rad. Es bildete sich eine gut harmonierende, achtköpfige Spitzengruppe rund um Jolanda Annen. Die Schattdorferin nahm die Laufstrecke an der Spitze in Angriff und sie gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab. Nach 57 Minuten und 52 Sekunden feierte sie mit 22 Sekunden Vorsprung auf die deutsche Lisa Tertsch ihren zweiten Sieg beim zweiten Start in der immer gut besetzten deutschen Triathlon-Bundesliga. Rang drei sicherte sich die ungarische Olymipazwölfte, Zsanett Bragmayer. (RIN)