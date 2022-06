Urner Kantonal-Schützenfest rechnet mit 9000 Teilnahmen

Seedorf Urner Schützenfest wird mit Teilnehmenden überrannt Rund 9000 Personen nehmen am Urner Kantonal-Schützenfest teil. Zweitausend mehr als erwartet. Für OK-Präsident Camenzind ein Beweis für die Attraktivität des Kantons. Brigitte Hächler Jetzt kommentieren 12.06.2022, 17.00 Uhr

«Güät Schuss!» wird es ab dem 24. Juni während drei Wochenenden für Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz heissen. An verschiedenen Urner Schützenständen werden diese mit Pistolen oder Gewehren um Kränze oder gar den Rang des Schützenkönigs oder der Schützenkönigin schiessen. Es ist in diesem Jahr nebst dem Eidgenössischen Feldschiessen der grösste nationale Anlass dieser Art. Fast gar ein internationaler – wird doch im kanadischen Vancouver dezentral fürs Urner Kantonal-Schützenfest «mitgeschossen», scherzte OK-Präsident Urban Camenzind am vergangenen Wochenende beim Behörden- und Sponsoren-Anlass im Seerestaurant Seedorf.

OK-Präsident Urban Camenzind war mit dem Stand der Dinge sehr zufrieden. Brigitte Hächler (Altdorf, 11. Juni 2022) Brigitte Hächler / Urner Zeitung

Im Turnus von zehn Jahren lädt man in Uri zum Schützenfest. «Es sind zweitausend Anmeldungen mehr als budgetiert eingegangen», konnte Camenzind verkünden. «Andere Veranstalter müssen mit der Hälfte auskommen. Das macht Freude und zeigt die Attraktivität des Kantons Uri als Veranstaltungsort.» Der begeisterter Gewehr-Schütze wird es sich nicht nehmen lassen, selber ins Schwarze zu zielen.

Gewehr statt Sieger-Muni

Schützinnen und Schützen sind frühe Vögel, wie am vergangenen Samstag in Seedorf zu vernehmen war. So werden die Ersten am 24. Juni 2022 schon morgens um sechs Uhr zur Gewehrkontrolle im Festzentrum in Seedorf antreten. Dort prüfen Experten beispielsweise das Abzugsgewicht, die Einstellung und die Funktionalität der Waffen. Nachher gilt es an sämtlichen Urner Schützenständen ernst, um dann zurück im Festzentrum die Resultate präsentiert zu bekommen. Diese wiederum entscheiden über den Gewinn, den die Schützinnen und Schützen mit nach Hause nehmen dürfen.

Eine äusserst attraktive Angelegenheit: Denn was bei den Schwingern der Sieger-Muni, ist beim «Urner Kantonalen» das Gewehr oder die Pistole, die als Hauptpreis trumpfen – abgesehen vom Königinnen- oder Königstitel natürlich. Neben Kranzabzeichen können die Teilnehmenden auch Auszahlungen und Erinnerungsgaben, in Form von Urner Produkten mit nach Hause nehmen, (siehe Box). Diese sind im Gabentempel im Festzentrum in Seedorf ausgestellt.

Das Kantonal-Schützenfest in Zahlen Im Gabentempel sind Preise im Wert von 100‘000 Franken zu erkämpfen. Der höchst dotierte Preis beträgt 7‘400 Franken. Etwa 16 Tonnen Munition werden verschossen. Das sind zirka 100‘000 Schuss. Für den Naturalgabentempel wurden nebst Urner Honig, Hauswürsten oder Urner Pasteten auch 1,5 Tonnen Käse und 400 Kilogramm «Dirrs» bestellt.

Das Schützenfest als Wirtschaftsfaktor

An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Juni und Juli oder während zehn Tagen finden die Schiesswettbewerbe statt. «Der Anlass ist für den Kanton Uri auch volkswirtschaftlich interessant. Alle Naturalgaben stammen von Produzenten aus dem Kanton Uri», betonte OK-Präsident Camenzind. «Zudem übernachten viele hier, verpflegen sich oder nutzen das Wochenende, um mit ihren Familien Ausflüge in der Umgebung zu unternehmen. Ungefähr 250 Franken pro Schütze werden so ausgegeben.»

Das OK des diesjährigen Urner Kantonal-Schützenfestes von links: Adrian Zurfluh, Christian Simmen, Adi Arnold, Beat Stadler, Belinda Simmen, Urban Camenzind und Thomas Imholz. Weiter gehören Peter Planzer und Paul Zwyer dem OK an. Brigitte Hächler (Altdorf, 11. Juni 2022)

Camenzind dankte den anwesenden Sponsoren- und Behördenvertreterinnen und –vertretern. Ohne deren Unterstützung das Zwei-Millionen-Budget und die Organisation nicht zu stemmen gewesen wären. Was die Schützinnen und Schützen nebst Treffsicherheit brauchen, ist jedoch Geduld: Erst Mitte September beim «Absenden» wird klar sein, wer in den verschiedenen Kategorien in Uri zur Schützenkönigin oder zum Schützenkönig gekürt worden ist.

