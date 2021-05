Seedorf Restaurant «Rössli» während der Pandemie übernommen: «Wir haben den Schritt nie bedauert» Die Coronapandemie konnte Gabi und Marcel Rogenmoser nicht ausbremsen. Trotz widriger Umstände haben sie während der zweiten Welle den nicht einfachen Einstieg in die Gastrobranche gewagt. Bruno Arnold 31.05.2021, 17.06 Uhr

Das lange Warten und das Frieren auf den Gartenterrassen haben ein Ende: Seit heute Montag dürfen sich Gäste auch wieder an die Tische in den Innenräumen der Urner Restaurants setzen. Für Gabi und Marcel Rogenmoser kommt die Lockerung der Massnahmen einem zweiten Startversuch in der Gastronomie gleich. Im Herbst 2020 haben sie das Restaurant «Rössli» an der Dorfstrasse in Seedorf eröffnet – trotz zweiter Coronawelle und nach einer äusserst kurzen Vorlaufzeit.

Ende Februar 2020 hatten sie die ersten Gespräche mit dem vormaligen Besitzer geführt, bereits am 19. Mai 2020 konnten sie den Kaufvertrag unterzeichnen. Innerhalb weniger Wochen wurden in der Folge der Saal, das Restaurant, das Bistro und die Küche um- und ausgebaut sowie die acht heimeligen Hotelzimmer etwas aufgepeppt.

In der Küche des Restaurants Rössli herrscht wieder Hochbetrieb. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 31. Mai 2021)

Gabi und Marcel Rogenmoser gaben ihren sicheren Job beim grössten Schweizer Detailhandelsunternehmen auf. Am 18. Oktober 2020 durften sie sich den Traum vom eigenen Betrieb erfüllen und das neu gestaltete «Rössli» eröffnen. Doch bereits am 21. Dezember 2020 war wieder Schluss. Sie mussten das Restaurant wegen der vom Bund verfügten Massnahmen im Zusammenhang mit der zweiten Coronawelle wieder schliessen.

«Ein mutiger Entscheid in einer Zeit der Zweifel und Ungewissheit»: So tönte es in der Bevölkerung, als der «Rössli»-Verkauf und die Gastronomiepläne von Gabi und Marcel Rogenmoser die Runde machten. War es rückblickend ein falscher Schritt im dümmsten Moment gewesen? «Auf gar keinen Fall», sind sich die beiden einig. «Wir haben den Kauf und den Entscheid, auf berufliche Selbstständigkeit als Wirtepaar zu setzen, noch nie bereut. Wir würden es wieder tun. Corona hat weder unseren Enthusiasmus noch unsere Vorfreude auf den Einstieg ins Gastgewerbe bremsen können.»

«Das Virus wohl unbewusst ausgeblendet»

«Die Pandemie war vor unserem Kaufentscheid eigentlich kein Thema», sagt der gelernte Koch und langjährige Küchenchef – um gleich auch die Begründung für diese doch erstaunliche Aussage zu liefern: «Die Gespräche mit dem damaligen Besitzer, das Erstellen des Businessplans und das Verhandeln mit den Banken, aber auch der wachsende Druck kurz vor dem geplanten Eröffnungstermin haben uns derart beschäftigt, dass wir gar keine Zeit hatten, um überhaupt an Corona zu denken», sagt der 51-jährige Wirt mit Luzerner Wurzeln schmunzelnd.

«Wir haben das Virus wohl unbewusst ausgeblendet, und sicher haben auch etwas Nervosität und Ungewissheit vor dem beruflichen Neustart mitgespielt», glaubt er. «So richtig bewusst wurden mir die Konsequenzen der Pandemie für uns und unseren Betrieb eigentlich erst, als wir im Spätherbst 2020 die Öffnungszeiten nach und nach massiv reduzieren mussten.» Marcel Rogenmoser ergänzt:

«Das kam mir damals vor wie Vollgas geben mit angezogener Handbremse.»

«Dass die Schliessung über fünf Monate dauern würde, hätte ich nicht im Traum gedacht», erklärt Gabi Rogenmoser. Die 43-jährige gebürtige Seedorferin betont allerdings: «Schlaflose Nächte hatte ich deswegen nicht unbedingt, aber man macht sich natürlich in einer solchen von Ungewissheit geprägten Zeit schon gewisse Gedanken zur Zukunft.»

Auch viele positive Aspekte erkannt

Ihr Mann erwähnt die positivsten Aspekte: «Ich konnte schon bald wieder eine Aushilfsstelle bei meinem ehemaligen Arbeitgeber antreten. Auch mit den kantonalen Amtsstellen mussten anfänglich doch einige Hürden überwunden werden, bevor es zu einer befriedigenden Lösung bezüglich Härtefallgeldern und Kurzarbeitsentschädigungen kam.» Und schliesslich überbrückte das Wirtepaar die Schliessung mit Take-away- und Hotel-Angeboten. «Die bessere Auslastung der Zimmer ab März und der Umstand, dass der Volg-Dorfladen mit Postfiliale in unserem Haus einquartiert ist, haben uns natürlich ebenfalls geholfen. Das alles trug dazu bei, die Auswirkungen der Betriebsschliessung zumindest in finanzieller Hinsicht mit einer Nullnummer und ohne grosse Verluste abfedern zu können», erklärt Marcel Rogenmoser.

Bereit für die Gäste: Das Wirtepaar deckt den Tisch. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 31. Mai 2021)

Die neuen «Rössli»-Besitzer haben kurz nach dem Erwerb der Liegenschaft mit Volg einen Mietvertrag über fünf Jahre abgeschlossen. «Das Konzept des Detailhändlers bewährt sich in Seedorf seit Jahren. Wir können Synergien nutzen und dadurch beiden Seiten neue wirtschaftliche Impulse verleihen», ist Rogenmoser überzeugt. Leider habe sich die geplante Vergrösserung der Volg-Verkaufs- und Lagerflächen coronabedingt etwas verzögert. Die Umsetzung des Vorhabens werde aber mit Sicherheit in Angriff genommen.

Positives Echo aus Gästekreisen

«Das Echo der Gäste nach der Eröffnung im Oktober 2020 hat uns bestätigt, dass der Entscheid und der eingeschlagene Weg richtig waren», sagt Marcel Rogenmoser rückblickend. «Der Betrieb lief von Anfang an erfreulich gut, Frequenzen und Umsatzzahlen übertrafen die Erwartungen sogar.» Im «Rössli» trafen sich Einheimische wieder vermehrt zum Feierabend-Bier, Vereine und Gruppen hielten Versammlungen und Sitzungen ab, Gäste aus nah und fern liessen sich kulinarisch verwöhnen, und in den Hotelzimmern übernachteten nicht mehr fast ausnahmslos Dauermieter, sondern vermehrt ausländische Touristen und Gäste aus der Schweiz. «Wir durften zahlreiche Reservationen für Anlässe unterschiedlichster Art eintragen und hatten bereits auch die Fortführung der beliebten ‹Rössli›-Ländlermusik-Abende geplant», ziehen die Rogenmosers nach ersten beiden Monaten ihrer Wirtetätigkeit ein äusserst positives Fazit.

Doch am 22. Dezember erfolgte der brutale Schnitt. «Wir mussten das Restaurant schliessen, die Euphorie war wie weggeblasen. Es galt, sich mit der neuen Situation abzufinden und das Ganze vorerst einmal setzen zu lassen», analysieren die beiden die damalige Situation ganz nüchtern. Und fünf Monate später? «Die besten Monate – mit Firmenessen, Generalversammlungen, Fasnacht, Weisser Sonntag, Muttertag und so weiter – sind mittlerweile vorbei», erklärt Gabi Rogenmoser.

«Wir können das Ganze aber nicht ändern. Jammern bringt überhaupt nichts. Statt uns über die besten Monate zu ärgern, die ungenutzt hinter uns liegen, freuen wir uns lieber auf die besten Monate, die nun als Chance vor uns liegen», umschreibt Gabi Rogenmoser ihre Philosophie. Und gleichzeitig erwähnt sie zwei weitere positive Aspekte des Lockdowns: «Wir hatten wieder etwas mehr Zeit für unsere beiden Kinder. Zudem konnten wir in Ruhe überlegen, welche Betriebsabläufe wir mit Blick auf den Neustart anpassen wollten.»

«Verhaltener und weniger turbulent»

«Wir haben in den vergangenen fünf Monaten die vielfältigen Kontakte und die spannenden Begegnungen und Gespräche mit interessanten Leuten aller Art sehr vermisst», betonen die beiden unisono. Genau das mache das Wirten so spannend und auch befriedigend. Wenige Tage vor der Wiedereröffnung strahlen die beiden spürbar: «Es ist einfach super, dass wir endlich wieder starten und unsere Gäste verwöhnen dürfen», freut sich die Wirtin. Marcel Rogenmoser vermutet, dass das «Comeback» etwas verhaltener und weniger turbulent ausfallen könnte als die Startwochen im Spätherbst, als der «Gwunder» verständlicherweise grösser gewesen sei. Aber auch er gibt sich äusserst erfreut und zuversichtlich, weil er glaubt:

«Der Mensch ist nicht geschaffen, um im stillen Kämmerlein Trübsal zu blasen. Er braucht bereichernde soziale Kontakte und gemütliche gesellschaftliche Stunden.»

Diese Überzeugung möchte das Wirtepaar als Chance sehen und nutzen: «Wir starten mit Schwung und Elan und hoffen, nun möglichst lange mit gelöster Handbremse Vollgas geben zu können und damit das gesellschaftliche Leben in Seedorf für die Seedorfer und alle übrigen Gäste zu bereichern. Denn genau das ist für uns die grösste Motivation beim Neustart», betont Marcel Rogenmoser.