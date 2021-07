Seedorf und Bauen feiern Fusion

Seedorf/Bauen Das Fusionsfest findet erst im Spätsommer 2022 statt Obwohl der Bundesrat die Coronamassnahmen für Veranstaltungen gelockert hat, findet die Veranstaltung nicht wie geplant in diesem Jahr statt. 02.07.2021, 16.13 Uhr

Seedorf (im Bild) und Bauen sind die ersten Gemeinden in Uri, die miteinander fusioniert haben. Bild: Florian Arnold (21. Februar 2018)

(bar) Das OK unter der Leitung von Gemeindevizepräsident Adrian Infanger hat an seiner Sitzung vom Montag, 28. Juni, beschlossen, das ursprünglich auf den 4. und 5. September 2021 angesetzte Fusionsfest Seedorf-Bauen um ein Jahr zu verschieben. Neu soll der Grossanlass mit Festwirtschafts- und Barbetrieb sowie musikalischen und weiteren Attraktionen am Wochenende vom 10. und 11. September 2022 stattfinden. Die geplanten Aktivitäten werden am Samstag, 10. September 2022, in Seedorf und am Sonntag, 11. September 2022, im Ortsteil Bauen über die Bühne gehen – vorausgesetzt, dass die dort möglicherweise geltenden Massnahmen des Bundes und des Kantons gegen das Coronavirus dies zulassen.

Blick auf die Gemeinde Bauen. Bild: Corinne Glanzmann (5. Juni 2018)

Hauptziel kann nicht erreicht werden

«Unser Ziel war es von Anfang an, eine Veranstaltung für möglichst alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie für Gäste aus nah und fern zu organisieren, also ohne Vorweisen eines Covid-Zertifikats und mit möglichst geringen Einschränkungen», betonte Adrian Infanger anlässlich der OK-Sitzung. «Die Besucher sollen auch in Innenräumen frei zirkulieren und sich stehend oder sitzend unterhalten, aber auch ohne Maskenpflicht tanzen und feiern können. Dies ist jedoch – trotz des vom Bund per 26. Juni beschlossenen Öffnungsschritts – leider nicht möglich», erklärte Infanger.

«Unter diesen Umständen können wir einerseits unsere Ideen nicht umsetzen, anderseits lohnt sich auch der grosse Aufwand ganz einfach nicht.»

Der Gemeinderat Seedorf und das OK Fusionsfest, das auch 2022 in unveränderter Zusammensetzung tätig sein dürfte, bittet die Bevölkerung um Verständnis für den getroffenen Entscheid und freut sich bereits jetzt auf das Fusionsfest im Spätsommer 2022.