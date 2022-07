Seedorf/Bauen «Wir sind mit dem Fusionsfest auf Kurs» Am 10. und 11. September 2022 wird in Seedorf und Bauen der per 2021 erfolgte Zusammenschluss der beiden Gemeinden gefeiert. Der einheimischen Bevölkerung und den geladenen Gästen wird viel Abwechslung geboten. Bruno Arnold 01.07.2022, 11.59 Uhr

An der Urnenabstimmung vom 20. Oktober 2019 haben sich die Stimmberechtigten von Seedorf und Bauen klar für eine Fusion der beiden Gemeinden ausgesprochen. Auf politischer und verwaltungstechnischer Ebene bilden die zwei Orte am Urnersee bereits seit dem 1. Januar 2021 eine Einheit. In einem gemeinsamen Informationsschreiben an die Bevölkerung liessen sich die beiden Gemeindepräsidenten, Toni Stadelmann, Seedorf, und Andreas Gisler, Bauen, kurz vor dem offiziellen Zusammenschluss wie folgt zitieren:

«Sie gehen vermutlich mit uns einig, dass Gesetze und Paragrafen nicht verbinden. Viel wichtiger sind die Menschen, die in Seedorf und Bauen leben.»

Weiter: «Mit dem politischen Zusammenschluss alleine ist es deshalb nicht getan. Gerne würden wir auch als Gemeinde, sprich als Gemeinschaft, zusammenwachsen.»

Dieses Näherrücken wollten die zuständigen Behörden unter anderem mit einem grossen Fusionsfest mit Festwirtschafts- und Barbetrieb sowie musikalischen und weiteren Attraktionen ermöglichen. Geplant war dieser Grossanlass eigentlich im September 2021, und zwar als Plattform für interessante Begegnungen und Gespräche sowie zum besseren gegenseitigen Kennenlernen von Jung und Alt, aber auch zum Besichtigen von Infrastrukturen, Sehenswürdigkeiten und speziellen Attraktionen in den beiden Ortsteilen.

«Unser Entscheid war richtig»

Aufgrund der Coronapandemie beschloss das 15-köpfige OK unter der Leitung von Gemeindevizepräsident Adrian Infanger im Juni 2021, den Anlass auf den Herbst 2022 zu verschieben. «Unser Entscheid von damals war sicher richtig», sagt Infanger rückblickend. «Das Fusionsfest wird nun am 10. und 11. September 2022 mit bedeutend grösserer Planungssicherheit über die Bühne gehen können», so der OK-Chef. «Wir sind auf Kurs», freut sich Infanger über den aktuellen Stand der Vorbereitungsarbeiten. «Den Einwohnern von Seedorf und Bauen sowie den geladenen Gästen kann ein abwechslungsreiches Programm geboten werden.»

Am Samstag geht in Seedorf die Post ab

Am Samstag, 10. September, soll Seedorf zum Zentrum der Festivitäten werden. Die Festwirtschaft in der Rollhockeyhalle wird von 11 bis 0.30 Uhr geführt, die beiden Barbetriebe schliessen um 3 Uhr. In der Rollhockeyhalle besteht die Möglichkeit, das Mittag- und/oder das Abendessen einzunehmen. Zudem ist ein Gratisapéro für die Bevölkerung mit integrierter Ansprache des Gemeindepräsidenten geplant. Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 12.30 und bis nach Mitternacht abwechslungsweise die drei Ländlerformationen Briker/Arnold, Gitschä-Grüäss und Echo vom Gitschen sowie der Musikverein Seedorf und die Blaskapelle Böhmisch plus aus Bauen.

Am 10. September wird das vor einem Jahr abgesagte Fusionsfest zunächst in Seedorf nachgeholt. Bild: Valentin Luthiger

Von 13 bis 16 Uhr werden als Highlights ein «Tag der offenen Feuerwehr», Besichtigungen des Kraftwerks Palanggenbach, des Bocktritt-Reservoirs der Wasserversorgung, des Mineralienmuseums und des Ferienhauses Carmen sowie ab 14 Uhr Rundgänge durch die Gipo-Produktionsstätten angeboten. Während des Tages verkehren Shuttlebusse zwischen Bauen und Seedorf, aber auch zu den Örtlichkeiten, die besichtigt werden können.

Am Sonntag steht Bauen im Mittelpunkt

Am Sonntag, 11. September, steht der Ortsteil Bauen dann im Zentrum der Feierlichkeiten. Eröffnet wird der Festtag mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Danach ist die Bevölkerung zur Ansprache des Gemeindepräsidenten und zum Apéro eingeladen, der vom Musikverein Bauen musikalisch umrahmt wird. In der Mehrzweckhalle wird eine Festwirtschaft mit Gelegenheit zum Mittagessen geführt. Für musikalische Unterhaltung sorgen am Nachmittag die Seedorfer Blaskapelle sowie die Mundartband Di Gladne mit Musik, die sich zwischen Rock, Pop und Folk bewegt.

Am 11. September steht Bauen im Rampenlicht des Fests. Bild: Valentin Luthiger

Zu den Highlights in Bauen gehören zudem der Betrieb eines Kinderkarussells, Führungen durch das ehemalige Cheddite-Areal an der Isleten sowie durch das Dorf Bauen. Um an den Festort zu gelangen, werden Schifffahrten ab dem Fribourgerplatz in Seedorf nach Bauen oder ein Shuttlebus zwischen Seedorf und Bauen angeboten.