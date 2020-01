Seedorfer CVP-Landrat will Fusion von Zaku und Abwasser Uri ermöglichen Andreas Bilger fordert in einer Motion, das Kantonale Umweltgesetz anzupassen und eine Zusammenlegung der beiden Gesellschaften, die für die Entsorgung im Kanton Uri zuständig sind, zu prüfen. Markus Zwyssig 29.01.2020, 09.19 Uhr

Sollen Zaku und Abwasser Uri fusionieren? Unser Bild zeigt, wie bei der Zentralen Organisation für Abfallbewirtschaftung (Zaku) Siedlungsabfall verladen wird. Bild: PD

Abwasser Uri rechnet für die kommenden Jahre mit negativen Budgets und Rechnungen. Die vorhandenen Reserven müssen angezapft werden. In jedem Fall ist nicht damit zu rechnen, dass die Gebühren gesenkt werden können. Im Gegensatz dazu konnte die Zentrale Organisation für Abfallbewirtschaftung (Zaku) zuletzt positive Zahlen vorweisen. Es wurden jeweils Gewinne erzielt, die zum Teil auch an die Aktionäre und somit an die Gemeinden zugewiesen werden können. Auch künftig ist davon auszugehen, dass die Zaku Gewinne erzielen kann.