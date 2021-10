Auf dem Rütli wird auch wieder mit der Pistole geschossen

Seelisberg Auf dem Rütli wird nach einjähriger Pause auch wieder mit der Pistole geschossen – mit Zertifikatspflicht Das diesjährige Pistolenschiessen wird rund 1000 Personen aufs Rütli locken, schätzen die Organisatoren. Daher gilt für den Anlass eine Zertifikatspflicht. Einige Schützen werden deswegen nicht teilnehmen. 04.10.2021, 16.00 Uhr

Auch am diesjährigen dritten Sonntag im Oktober treffen sich wieder über 900 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz zum sportlichen Wettkampf um die begehrten Becher. Dann, am 17. Oktober also, findet das Pistolen-Rütlischiessen statt, wie OK-Präsident Urs Janett in einer Mitteilung schreibt. Organisiert wird der Anlass von den Pistolenschützen Altdorf-Erstfeld.

Das Pistolenschiessen auf dem Rütli im Jahr 2018. Bild: Paul Gwerder

Pandemiebedingt mussten in den vergangenen rund eineinhalb Jahren praktisch ausnahmslos alle Schiesswettkämpfe in der Schweiz abgesagt werden. Darum freue sich das Organisationskomitee umso mehr, dass sie dieses Jahr das historische Pistolen-Rütlischiessen durchführen können. Da aber insgesamt über 1000 Personen auf dem Rütli erwartet werden, muss der diesjährige Schiessanlass gemäss den Vorgaben des Bundes für Grossveranstaltungen als Zertifikatsveranstaltung durchgeführt werden. «Dies bedeutet, dass alle Personen, die an diesem Tag aufs Rütli reisen wollen, belegen müssen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind», heisst es in der Mitteilung. Die Kontrollen der Zertifikate werden an den entsprechenden Schiffsstationen und auf dem Rütli selbst durchgeführt.

Abmeldungen infolge Zertifikatspflicht

Nebst den sechs vereinigten Stammsektionen aus Altdorf/Erstfeld, Beckenried, Stans, Engelberg, Küssnacht und Zofingen AG sowie den sechs ständigen Gastsektionen werden 82 Gastsektionen aus der ganzen Schweiz anreisen. Somit treffen sich insgesamt 94 Sektionen auf dem Rütli. «Leider mussten infolge der Zertifikatspflicht auch zahlreiche Abmeldungen von Schützinnen und Schützen und einzelnen Gastsektionen entgegengenommen werden», schreibt Janett.

Auch wenn der Anlass als Zertifikatsveranstaltung durchgeführt wird, sei das OK aber überzeugt, dass das Gesellige nicht zu kurz komme. Schon vor dem Mittag werden viele Sektionen einen Grill aufstellen, darauf werde von Bratwürsten bis zum Spanferkel alles platziert. Dies sei auch der Grund, weshalb das Rütlischiessen immer wieder von zahlreichen «Schlachtenbummlern» besucht werde.

Urner Regierungsrat und OK-Präsident Urs Janett am Pistolen-Rütlischiessen 2017. Bild: Paul Gwerder

Beruhigend sei für den OK-Präsidenten, zu wissen, dass er auf ein eingespieltes Helferteam zählen könne, schreibt Janett weiter. «Rund 65 Funktionäre bemühen sich um eine reibungslose Organisation.» Dazu kommen noch 25 Zeigerkinder, welche die Aufgabe haben, die Löcher in den Scheiben immer wieder zuzukleben, oder sie werden als Schreiber im Einsatz stehen.

1873 wurde auf dem Rütli erstmals geschossen

Bereits 1873 gab es auf dem Rütli ein Revolverschiessen. Nachdem die Armee 1872 mit dem Ordonnanzrevolver (Kaliber 10,4) ausgerüstet wurde, gab es die Möglichkeit, auch mit der Faustfeuerwaffe auf dem Rütli zu schiessen, blickt Janett in seiner Mitteilung zurück auf die Anfänge des Anlasses. Es wurden zwölf Schüsse auf eine Distanz von 20 Metern abgegeben. Eine ausserordentliche Generalversammlung der Rütlisektion Uri beschloss aber dann im Jahr 1912, nach lebhafter Diskussion, kein Pistolenschiessen mehr durchzuführen.

Als eigentliche Geburtsstunde des heute unter dem Namen «Historisches Pistolen-Rütlischiessen» bekannten Grossanlasses kann der 18. Oktober 1936 bezeichnet werden. Auf Wunsch zahlreicher Schützenfreunde ergriff der Pistolenclub Altdorf die Initiative, ein Freundschaftsschiessen auf der historischen Rütliwiese durchzuführen. An diesem Sonntag versammelten sich 51 Schützen aus Altdorf, Arth-Goldau, Beckenried, Engelberg und Stans zum Freundschaftsschiessen der Urschweizer Pistolenschützen erstmals auf dem Rütli.

Die Trägerschaft des Historischen Pistolen-Rütlischiessens gibt sich heute den Namen «Vereinigte Stammsektionen der Pistolen-Rütlischützen» und setzt sich aus sechs Sektionen zusammen: Pistolenschützen Altdorf-Erstfeld, Pistolenschützen am Rigi, Pistolenclub Beckenried, Pistolenclub Engelberg, Pistolenclub Stans und Schützengesellschaft Zofingen.

Traditionelles 50-Meter-Programm

Der Ort für diese Schiessveranstaltung sei vor über 100 Jahren nicht zufällig gewählt worden. «Das Rütli geniesst landesweit eine grosse Symbolkraft und hat diese bis heute nicht verloren. Das Rütlischiessen gilt heute als das wohl traditionsreichste Pistolenschiessen aller historischen Schiessen in der Schweiz.»

Der Tradition folgend beinhaltet das 50-Meter-Programm heute 15 Schüsse auf die Ordonnanzscheibe B mit einem Zehn-Zentimeter-Kreis als Fünfer. Die Schüsse werden kommandiert abgegeben: zuerst drei Schüsse Seriefeuer in einer Minute, dann sechs Schüsse Seriefeuer in zwei Minuten und am Schluss sechs Schüsse Seriefeuer in einer Minute. Das Programm kann ein- oder zweihändig geschossen werden. (lur)