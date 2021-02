Seelisberg Der Rollstuhl hält Markus Pfisterer nicht von grossem Erfolg ab Der ehemalige Elite-Radrennfahrer hat in 20 Jahren gebunden an den Rollstuhl viel erlebt. Die Akzeptanz der Rollstuhlfahrer im Alltag sei höher geworden. Christoph Näpflin 01.02.2021, 16.30 Uhr

Ein Unfall bei einem Fallschirmsprung hat das Leben des ehemaligen Elite-Radrennfahrers Markus Pfisterer total auf den Kopf gestellt. Seit 1999 ist der heute 50-Jährige im Rollstuhl. Trotzdem hat er den Lebensmut nicht verloren. Markus Pfisterer hat seine Situation akzeptiert und das Beste aus dem neuen Leben gemacht. Als Mono-Skibobfahrer war er unter anderem an den Paralympics 2006 in Turin mit dabei im Super-G, Riesenslalom und Slalom.

Zu seinen Rückzugsorten zählt Seelisberg. Seit Jahren pflegt er eine gute Beziehung zum Ferienort über dem Urnersee und zum lokalen Hotelier Erich Amstad. Er finde hier Ruhe und den nötigen Abstand zum Alltag, um sich auf Neues vorzubereiten. Hier erzählt er von seinem Leben.

Markus Pfisterer hat es trotz seiner Behinderung bis in die Verbandsleitung vom Schweizerischen Radsportverband gebracht. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 26. Januar 2021)

Nach einem Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Fribourg war er die letzten elf Jahre Geschäftsführer bei «Swiss Cycling», dem Schweizerischen Radsportverband mit rund 25‘000 Mitgliedern. Durch das starke Wachstum des Verbandes in den vergangenen Jahren war nun für Markus Pfisterer die Zeit gekommen, die Verbandsleitung per Ende 2020 abzugeben und sich auf neue Herausforderungen zu freuen.

Am Anfang war der Rollstuhl ein Hindernis

Während der sechs Monate nach dem Unfall im Paraplegiker Zentrum in Nottwil musste sich Markus Pfisterer auf sein neues Leben im Rollstuhl vorbereiten. «Nebst den medizinischen Aspekten musste ich auch lernen, wie die neue Situation im Beruf, in der Wohnung und im Alltag gemeistert werden kann», weiss der ehemalige Leistungssportler noch ganz genau. So war es für ihn sehr wichtig, so schnell als möglich wieder im Alltag Fuss zu fassen:

«Sogleich am nächsten Tag nach der Entlassung in Nottwil versuchte ich mich am alten Arbeitsort als Unternehmensberater wieder einzuleben.»

Doch mit dem Rollstuhl waren damals die Barrieren zu hoch. Der Wiedereinstieg in den gewohnten Berufsalltag war mit dem Rollstuhl nur mit Einschränkungen möglich. Doch Markus Pfisterer gab nicht auf.

Viele neue Projekte als Geschäftsführer von «Swiss Cycling»

Neben einem Abstecher in die Welt des Behindertensports mit Teilnahme an internationalen Skiwettkämpfen, besuchte er die Maturitätsschule und machte den Abschluss als Jurist an der Uni Fribourg. «Die Uni war in dieser Zeit bereits recht gut auf Menschen mit Handicap eingerichtet. Im Studiengang waren wir drei Personen im Rollstuhl und das hat gut funktioniert», erinnert sich Pfisterer.

Markus Pfisterer und Hotelier Erich Amstad in Seelisberg verbindet die Welt des Skisports. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 26. Januar 2021)

Ein Praktikum bei Swiss Cycling eröffnete ihm dann 2010 die Möglichkeit, die Geschäftsführung vom Verband zu übernehmen. «In all diesen Jahren konnten wir den Verband mit einem motivierten Team und vielen Freiwilligen auf einen guten Stand bringen», freut sich Markus Pfisterer. Nebst der Neuaufgleisung der Tour de Suisse und der Sanierung der Verbandsfinanzen hat es das Team in dieser Zeit geschafft, im Jahr 2024 eine Weltpremiere nach Zürich zu holen:

«Zum ersten Mal werden Behinderte und Nichtbehinderte Radsportlerinnen und Radsportler zur gleichen Zeit und am gleichen Ort ihre Weltmeisterschaften im Strassenrennen austragen.»

Für 2025 sind die Mountainbike-WM im Wallis mit sieben Disziplinen innert zwei Wochen geplant. «Diese WM macht es dem Wallis möglich, sich touristisch als Bike-Destination zu positionieren», ist Pfisterer überzeugt.

Akzeptanz als Rollstuhlfahrer im Alltag

Nach über 20 Jahren hat sich im Alltag von Rollstuhlfahrern vieles verbessert. Vor allem im öffentlichen Leben wurden viele Barrieren für Rollstuhlfahrer abgebaut. Am schwierigsten sei die Situation für ihn in der Freizeitgestaltung und im öffentlichen Verkehr. Aber, so fasst der Rollstuhlfahrer seine Erfahrungen zusammen:

«Ich stelle mit Freude fest, dass wir Rollstuhlfahrer heute zum Alltag gehören und unseren Platz haben. Man lässt uns das machen, was wir selber können und ist auf Anfrage sehr hilfsbereit.»

«Trotz meiner Behinderung habe ich sehr viele Möglichkeiten, welche ich zu nützen versuche. Klar wäre es toll, wieder laufen zu können. Aber das steht halt nicht zur Auswahl», gibt sich Markus Pfisterer trotz seiner Situation sehr optimistisch.