Seelisberg: Drei Konzepte für ehemaligen Yogi-Palast liegen vor

Seelisberg Ehemaliger Yogi-Palast: Für historisches Hotel Sonnenberg gibt es drei konkrete Konzepte – noch fehlt der Zuschlag Das denkmalgeschützte Hotel Sonnenberg steht seit längerem zum Verkauf. Nachnutzungspläne gibt es mehrere. Die Verkäufer verraten, wie das Hotel in Zukunft genutzt werden könnte. Florian Arnold 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hotel Sonnenberg auf Seelisberg ist und bleibt ein Hingucker. Das Gebäude, in welchem einst Tausende Menschen von Maharishi Mahesh Yogi das Meditieren lernten, steht nun schon seit über zehn Jahren zum Verkauf. Im vergangenen Jahr hat die Besitzerin, die Stiftung für das Zeitalter der Erleuchtung, die Immobilien aktiv ausgeschrieben: für 27,5 Millionen Franken.

Das ehemalige Hotel Sonnenberg wurde seit den 1970er-Jahren von «Yogis» bewohnt und benutzt. Bild: Florian Arnold (Seelisberg,

20. August 2020)

Etwas mehr als ein Jahr danach ist noch kein Vertrag abgeschlossen worden, wie Stiftungsrat Felix Kägi auf Anfrage bestätigt. «Objektiv betrachtet stehen wir natürlich noch am selben Punkt», räumt er ein. «Aber wir sind ein grosses Stück vorwärtsgekommen.» So wurden mit verschiedenen Interessenten Gespräche geführt. Und es gibt drei konkrete Ideen für eine Nachnutzung der insgesamt neun Gebäude.

Variante 1: «Eine Firma macht sich Gedanken darüber, eine Altersresidenz zu bauen», sagt Felix Kägi. Angedacht sei aber nicht ein gewöhnliches Altersheim, sondern ein «ausgefeilteres Konzept», wie er verrät.

Variante 2: In Seelisberg entsteht ein Gesundheitszentrum, das auf Ayurveda basiert. Die indische Heilkunst ist im Urner Dorf nicht neu. Bereits wird eine Klinik in einem der ehemaligen Hotelgebäude betrieben. «Die Idee ist, dieses Konzept zu erweitern und die Klinik auszubauen.» Ein Interessent möchte vier der neun Gebäude dafür nutzen.

Variante 3: Der Palast wird wieder zum Hotel. «Wir haben einen Hotelier, der sich vorstellen kann, das Hotel Sonnenberg wieder als solches zum Laufen zu bringen», so Kägi.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Immobilien sollen gesamthaft verkauft werden

Im Verkaufspreis von 27,5 Millionen Franken sind alle neun Gebäude enthalten, darunter die vier Hotels Sonnenberg, Kulm, Pilgergheim und Waldhaus, zwei Dependenzen und eine ehemalige Bäckerei. Doch die Gebäude sind teilweise veraltet. Kägi schätzt:

«Der Sanierungs- und Renovationsbedarf beläuft sich auf bis zu 100 Millionen Franken. Man muss viel Geld in die Hand nehmen, aber möglicherweise ist das eine günstige Chance.»

Mit dem Weiterverkauf der Immobilien sei die Stiftung grundsätzlich frei, räumt Kägi ein. «Aber unser Ziel ist es, diese gesamthaft zu verkaufen.» Das mache auch Sinn: «Bei einer grösseren Nutzung kann so auch das Personal lokal untergebracht werden.»

Das war schon zu den Zeiten der Fall, als die «Yogis» in Seelisberg meditierten. In den Gebäuden waren rund 300 Personen untergebracht. «Damals haben wir auch die letzte Kammer noch benutzt», erinnert sich der Stiftungsrat.

Blick in den grossen Saal des ehemaligen Hotels Sonnenberg, wo die «Yogis» unter Anleitung von Maharishi Mahesh Yogi meditierten. Bild: Boris Bürgisser

Maharishi Mahesh Yogi hat ganzjährlich etwa 3000 Leute angezogen, die in bis zu 30 Hotels an verschiedenen Touristenorten in der Schweiz und in Frankreich untergebracht wurden. Kägi geht davon aus, dass bei einer neuen Nutzung etwa 150 bis 200 Personen Platz finden würden. «Das ist natürlich ein riesiges, hochkomplexes Projekt», betont er mehrmals im Gespräch mit unserer Zeitung. Nicht zuletzt spielt auch der Denkmalschutz eine Rolle. Den zuständigen Behörden windet er allerdings ein Kränzchen: «Vom Landammann bis zum Departementsvorsteher haben sich alle immer sehr offen gegenüber uns gezeigt. Man hilft mit, Steine aus dem Weg zu räumen.»

Es fehlt an zusätzlichen Attraktionen

Das mache auch Sinn, denn Seelisberg sei für den Kanton Uri touristisch sehr wichtig als nördliches Gegenstück zu Andermatt. An der Idylle scheitere es in Seelisberg nicht. Für Felix Kägi fehlt es aber an anderen Attraktionen. «Es gibt keine Golfanlage, keinen Bootssteg, keinen Skilift, genauso wenig wie ein Casino, eine Disco oder einen Gucci-Laden, wie andernorts. Die restliche touristische Infrastruktur von Seelisberg ist sehr eingeschränkt, was es schwieriger macht, eine Vision für den Ort zu entwickeln.» Es brauche jemanden wie Samih Sawiris oder seinerzeit Maharishi Mahesh Yogi, die das Charisma für ein riesiges Projekt mitbringen würden.

«Man muss den Leuten einen guten Grund geben, hierherzukommen.»

Stichwort: Samih Sawiris? «Persönlich hatte ich nie mit ihm Kontakt, aber unsere Leute haben mit ihm gesprochen», verrät Kägi. «Nach unserem Wissen konzentriert sich der Investor primär auf Andermatt.» Dies bestätigt auf Anfrage auch Stefan Kern, Mediensprecher von Andermatt Swiss Alps: «Wir konzentrieren unsere Tätigkeit auf Andermatt und Umgebung.»

Eine Postkarte des Hotels Sonnenberg um 1900. Bild: Archiv Christoph Näpflin

Auf jeden Fall kann Felix Kägi Parallelen zwischen dem Resort in Andermatt und dem «monumentalen Gebäude» in Seeslisberg sehen: Was Michael Truttmann im 19. Jahrhundert erschaffen habe, sei ohne Mut nicht möglich gewesen. Denn die Strasse von Emmetten nach Seelisberg bestand damals noch nicht. «Wie er das geschafft hat, wissen wir nicht», so Kägi. «Solche Unternehmer mit einer derart grossen Vision gibt es nicht mehr viele», trotzdem glaube er fest an eine gute Lösung für den Sonnenberg-Hotelkomplex.