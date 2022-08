So war der 1. August in Seelisberg,

SEELISBERG Ein bunter Reigen einheimischer Traditionen zum 1. August Trychler, Trachtentanz, Alphorn und Blasmusik erfreuten Besucher aus dem In- und Ausland an der traditionellen Bundesfeier über dem Rütli. Christoph Näpflin 01.08.2022, 19.44 Uhr

1. August in Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 1. August 2022)

Seit vielen Jahren organisiert Seelisberg Tourismus zusammen mit den Seelisberger Dorfvereinen eine farbenfrohe und gemütliche Bundesfeier zum Geburtstag der Schweiz am 1. August. Unmittelbar im Nachgang an die Feier auf dem Rütli zeigten die Seelisberger Dorfvereine auf dem Bahnhofplatz ihr Können. «Die Hingabe und die Freude der Trachtentänzerinnen und Trachtentänzer von Klein bis Gross bei ihren Darbietungen in den wunderschönen Kleidern ist einfach fantastisch», schwärmte eine ältere Dame, welche extra mit einem Reisebus aus dem Schwarzwald zu dieser Feier mit anschliessendem Abendessen angereist war. Sogar aus der Westschweiz machte eine Reisegruppe für den Besuch der Folklorefeier einen Abstecher nach Seelisberg im Anschluss an einen Erlebnistag im Isenthal. «Wir sind sehr dankbar, dass trotz der Ferienzeit fast 50 Mitwirkende der verschiedene Dorfvereine aus Seelisberg mit dabei sind und diese Feier so überhaupt möglich machen. Diese kommt vor allem bei den zahlreichen Gästen von nah und fern immer wieder sehr gut an», war Tourismuspräsidentin Ursi Aschwanden mit dem tollen Engagement der Seelisbergerinnen und Seelisberger sehr zufrieden.

Der Trachtentanz erfreut die Gäste besonders. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 1. August 2022)

Und auch der Kindertrachtentanz wird bewundert. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 1. August 2022)

Stolz auf Brauchtum und Tradition

Immer wieder viel Beachtung und Begeisterung erhalten die Jochtrychler, welche die Feier lautstark mit einem Schaulaufen eröffneten. «Die präzise koordinierten Klänge der beiden am Joch getragenen Kuhglocken lösten bei mir Emotionen aus, welche tief unter die Haut gingen», erklärte ein Gast aus Belgien, der nicht wusste, dass Kuhglocken auch anders als nur am Hals der Kühe eingesetzt werden können. Alphornbläser und schmissige Klänge der Musikgesellschaft Seelisberg gehören ebenso zur Feier in Seelisberg wie ein paar Worte zur Geschichte vom nahe gelegenen Rütli im Zusammenhang mit dem Geburtstag der Schweiz. Mit der Teilnahme von Ervé Lernout aus Belgien als Alphornbläser bekam die Feier sogar eine internationale Note. Er übernahm das Amt von Franz Zihlmann, der während 55 Jahren jede Bundesfeier in Seelisberg am Alphorn begleitet hatte. «Ich bin stolz, dass ich am heutigen Tag die Urner Tracht tragen darf und am 1. August auftreten kann», erklärte eine der jungen Trachtentänzerin mit einem Funkeln in den Augen.

Einzug der Trychler. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 1. August 2022)