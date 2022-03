Seelisberg Endlich darf wieder getanzt werden: Trachtengruppe freut sich aufs anstehende Vereinsjahr Die Seelisberger Trachtengruppe hat das Jahr voller Zuversicht gestartet. An ihrer 72. Hauptversammlung war die Vorfreude auf kommende Anlässe gross. Christoph Näpflin 28.03.2022, 17.55 Uhr

Die 72. Hauptversammlung der Seelisberger Trachtengruppe, die kürzlich im Restaurant Träumli in Seelisberg stattgefunden hat, stand ganz im Zeichen des Aufbruchs. Zum einen rücken in den nächsten Jahren von der Jugendtrachtengruppe einige junge Tänzerinnen und Tänzer zur Erwachsenengruppe nach und zum anderen stehen nach zweijähriger Pause wieder verschiedene Auftritte auf dem Programm. «In den letzten beiden Jahren konnten wir nur gerade zwölf Proben durchführen und hatten kein einziges Engagement bei der Erwachsenen-Trachtengruppe», bilanziert die Tanzleiterin Martha Zwyssig.

In diesen Tagen starten endlich die Proben wieder und mit einem Auftritt am Zürcher Sechseläuten, am Vereinsfest vom 22. Mai in Seelisberg und beim Tanzen am 12. Juni im Freilichtmuseum Ballenberg stehen bereits einige Anlässe fest. «Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht», sagte Präsidentin Daniela Truttmann den 26 Teilnehmenden der Hauptversammlung denn auch.

Ruedi Brand, Präsident der kantonalen Trachtenvereinigung Uri, gab der Hoffnung Ausdruck, dass es nach zwei Jahren Unterbruch wieder aufwärtsgeht. «Ich durfte endlich wieder einmal unsere schöne Urner Tracht zu einem gefreuten Anlass anziehen. In den letzten beiden Jahren war das fast nur noch zum Abschiednehmen der Fall.» Der Urner Trachtenpräsident lobte die Arbeit für die Nachwuchsförderung für das schöne Brauchtum des Trachtentanzes in Seelisberg.

Der Vorstand der Trachtengruppe zusammen mit Ruedi Brand von der Urner Trachtenvereinigung. Bild: Christoph Näpflin

Ehren- und Freimitglied ernannt

Judith Durrer und Esther Truttmann üben seit 13 Jahren mit Kindern und Jugendlichen mit grossen Erfolg Trachtentänze ein. Nebst zahlreichen Auftritten, welche immer wieder Jung und Alt erfreuen, ist so auch für den Nachwuchs in die Erwachsenen-Tanzgruppe gesorgt. Auf Ende 2022 suchen die beiden engagierten Tanzleiterinnen nun eine Nachfolge.

Präsidentin Daniela Truttmann konnte an der Hauptversammlung auch langjährige Mitglieder ehren. Lukas Würsch erhielt für 20 Jahre aktives Tanzen die Ehrenmitgliedschaft und Beat Truttmann für 30 Jahre die Freimitgliedschaft. «Ich freue mich auf intensive und schöne Proben und darauf, dass die jungen Tänzerinnen und Tänzer weiterhin so aktiv, interessiert und einsatzfreudig bei den Proben dabei sind», schaute Tanzleiterin Martha Zwyssig voller Hoffnung auf ein wieder aktives Vereinsjahr 2022.

Anita Inderbitzin gratuliert Beat Truttmann zum 30-Jahr-Jubiläum. Bild: Christoph Näpflin