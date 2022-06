Nach 40 Jahren in den USA den Dialekt nie verlernt

Seelisberg Nach 40 Jahren in den USA den Dialekt nicht verlernt: Erfolgreiche Ob- und Nidwaldner Auswanderer plaudern aus dem Nähkästchen Hoch über dem Vierwaldstättersee erzählen drei Amerika-Auswanderer aus ihrem Leben. Trotz einem reich erfüllten Leben in den Vereinigten Staaten bleibt der Kontakt mit der Schweizer Heimat bestehen. Christoph Näpflin Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auswanderer wie Gery Burch (links) berichteten einem bunten Haufen von USA-Fans über ihre Erfahrungen als Migranten. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 31. Mai 2022)

Eine bunt gemischte Gruppe von Amerika-Fans traf sich am Dienstagabend im Hotel Bellevue in Seelisberg. Gemeinsam mit Erich Amstad haben viele von ihnen in den letzten 20 Jahren gemeinsame Skiferien in den USA und Kanada unternommen. Mitten unter ihnen drei USA-Auswanderer aus Nid- und Obwalden, welche über ihre Lebenserfahrungen in ihren zwei Heimatstaaten berichteten. So unterschiedlich ihre Gründe für das Auswandern und ihr Leben in den USA auch waren, Klaus Murer aus Beckenried, Gery Burch aus Giswil und Manfred Jakober aus Lungern haben in den USA viel erreicht und eine zweite Heimat gefunden.

Auswanderer Gery Burch. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 31. Mai 2022)

Der Wintersport ist eine weitere gemeinsame Komponente der drei Auswanderer. «Am 27. November 1962 bin ich mit zweihundert Franken in der Tasche, einem kleinen Koffer und einem Flugticket im Wert von über zweitausend Franken im Sack aus Giswil in die Nähe von San Francisco gereist. In der Zwischenzeit bin ich 84-mal nach Hause in die Schweiz gekommen», erinnert sich der Obwaldner Gery Burch. In den letzten 52 Jahren hat der heute 82-jährige Gery Burch mit seiner eigenen Firma schlüsselfertige Seilbahnen erstellt. Über 40 Jahre hat er unter anderem für «Vail Resorts» gearbeitet, welche kürzlich ihren Einstieg im Wintersportgebiet von Andermatt bekannt gegeben haben. «Ich bin überzeugt, dass dies gut kommen wird», beurteilt der Seilbahnfachmann diese Partnerschaft. Gery Burch hat immer einen Bezug zur Schweiz behalten und musste am Anfang einige Zeit gegen das Heimweh ankämpfen:

Bis heute liebe ich Schwingfeste und Ländlermusik.»

Freundschaften aus den Jugendjahren bestehen bis heute

Manfred Jakober. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 31. Mai 2022)

Manfred Jakober aus Lungern, der bis heute seinen typischen Lungerer Dialekt behalten hat, ist wegen seiner grossen Leidenschaft Skifahren in die USA gekommen. «Nach der Genesung vom Skiunfall im Jahr 1975, direkt vor den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, entschied ich mich für das Profiskifahren in den USA. Ein Leben ohne Skifahren konnte ich mir dazumal nicht vorstellen», erinnert sich Manfred Jakober an die erste Zeit in Amerika. Später hatte er sein eigenes Fitnessstudio in Sun Valley betrieben. Der Obwaldner Auswanderer erklärt:

«Ich bin zwar in den USA zu Hause, desto älter ich werde, umso mehr beginnt mir aber auch die Schweiz wieder zu gefallen.»

Speziell freut ihn, dass seine Jugendfreundschaften in der Schweiz nach 40 Jahren noch immer Bestand haben. «Es ist, als ob wir nach so langer Zeit einfach da weitermachen können, wo wir dazumal aufgehört haben».

Nach einem erfolgreichen Wirken in den USA wieder zurück in Beckenried

Klaus Murer. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 31. Mai 2022)

Auch Klaus Murer aus Beckenried bestritt in der Jugend erfolgreich Skirennen und war später sogar Schweizer Meister im Rudern. Über viele Stationen in ganz Europa landete der ausgebildete Goldschmid schliesslich in San Francisco:

«Dank verschiedenen Auszeichnungen bei internationalen Goldschmied-Wettbewerben konnte ich mir mit meinem Geschäft einen guten Namen machen und bekannte Persönlichkeiten zu meinen Kunden zählen.»

Obwohl er in den 55 Jahren viele schöne Freundschaften in den USA erleben durfte, ist Klaus Murer vor einem guten Jahr wieder in seinen Heimatort Beckenried zurückgekehrt. «Der Zufall will es, dass ich nun in der Wohnung meines ehemaligen Lehrers in Beckenried wohne», freut sich Klaus Murer über seinen neuen und alten Wohnort.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen