Das Hoftheater macht Halt in Seelisberg

Seelisberg Für einen Abend wird der Heustall zur Theaterbühne Am Samstagabend bietet das Hoftheater in Seelisberg eine turbulente und bissige Slapstick-Komödie auf dem Bauernhof. Christoph Näpflin 06.07.2022, 15.35 Uhr

Das Hoftheater und die Besichtigungen geben Gelegenheit, auch Produkte vom Hof zu probieren. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. Juli 2022)

Den ganzen Sommer hindurch macht das Hoftheater immer wieder in einem anderen Ort den Heustall für einen Abend zur Theaterbühne. Am Samstag, 9. Juli, spielt das Theaterensemble auf dem Hof von Seppi und Madlen Truttmann-Ziegler in Seelisberg. «Wir dürfen seit über 10 Jahren dem Hoftheater Gastrecht geben und freuen uns auf wiederum viele Theaterbegeisterte, welche zum einen unsere Küche geniessen und zum anderen sich am Hoftheater erfreuen werden», erklärt Seppi Truttmann voller Vorfreude.

Dabei ist das Hoftheater nebst Führungen mit Degustation auf dem Bauernhof oder dem Beherbergen von Gästen in der eigenen Ferienwohnung nicht nur eine willkommene Gelegenheit für einen Nebenverdienst, sondern auch die Möglichkeit, mit verschiedenen spannenden Menschen in Kontakt zu kommen. «Da ich selber in einem Laientheater im Dorf mitspiele, hat mich die Möglichkeit, auf dem Hof ein Theater anbieten zu können, erst recht gefreut», erinnert sich der junge Bauer an die Anfänge vom Hoftheater. So gab es in den letzten Jahren jede Menge der unterschiedlichsten Theaterformen mit Schauspielprofis auf dem Hof der Familie Truttmann zu sehen. In diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine turbulente und bissige Slapstick-Komödie freuen.

Die Führungen gewähren Einblicke in das Leben auf dem Hof. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. Juli 2022)

Bei jeder Vorstellung eine neue Kulisse

Die Spieler vom Hoftheater müssen sich bei fast jeder Vorstellung auf immer wieder neue Gegebenheiten einstellen, ist doch jeder Bauernhof ganz anders. Genau das ist auch der Reiz an dieser speziellen Theaterform. Unter der Regie von Gian Pietro Incondi, der bereits bei zahlreichen Produktionen vom Hoftheater Regie geführt hat, sind vier Schauspielerinnen und Schauspieler sowie ein Hund auf der Bühne zu sehen. Nach einem Autounfall nimmt das brave Ehepaar Gfeller den vermeintlich Verletzten zu sich nach Hause, um diesen wieder gesund zu pflegen. Dieser nützt die Gelegenheit aus und lässt es sich gut gehen. Für die Gfellers stellt sich nun die Frage, wie sie den Simulanten wieder loswerden. Eine neugierige Nachbarin droht zudem, die Situation komplett aus dem Ruder laufen zu lassen.

Der Theaterabend beginnt um 20 Uhr, ab 18 Uhr öffnet die Festwirtschaft ihre Türen auf dem Bauernhof am Bergweg 8 in Seelisberg. Anmeldungen sind nötig bei der Bauernfamilie Seppi und Madlen Truttmann, telefonisch unter 079 102 92 42 oder per E-Mail an: seppi.truttmann@bluewin.ch.