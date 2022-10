Hotel Bellevue in Seelisberg: Betreiber investiert in die Zukunft

Seelisberg Neuer Bellevue-Besitzer investiert für die Zukunft Seit diesem Sommer ist das Hotel Bellevue in Seelisberg in neuen Händen. Vor Weihnachten soll auch das Restaurant den Betrieb wieder aufnehmen. Christoph Näpflin Jetzt kommentieren 26.10.2022, 14.01 Uhr

Das Hotel Bellevue steht an aussichtsreicher Lage in Seelisberg und soll auch in den nächsten Jahren ein Magnet für Besucher aus aller Welt sein. Bild: Christoph Näpflin (25. Oktober 2022)

Seit dem 1. April ist die Rustico Aurora AG Besitzerin des traditionsreichen Hotels Bellevue in Seelisberg. Sie hat es von Vreni und Erich Amstad übernommen, welche das Haus über Jahre geführt hatten. Betrieben wird das Hotel mit der herrlichen Aussicht auf See und Berge neu von Gérard Kuhn und seinem Team. Dieser konnte in diesem Sommer erste Erfahrungen mit dem Hotel- und Restaurantbetrieb sammeln. Darauf bauend wird es Anpassungen geben, um auch in Zukunft erfolgreich arbeiten zu können.

Nach einem erfolgreichen ersten Sommer im Hotelbetrieb wird investiert. Bis Mitte Dezember ist das Hotel Bellevue für erste Renovations- und Anpassungsarbeiten geschlossen. «Das Mobiliar in den Zimmern und im Restaurant wird erneuert und verschiedene Unterhaltsarbeiten werden ausgeführt», erklärt Gérard Kuhn, der noch weitere Hotelbetriebe in der Region verantwortet. Weitere Anpassungen werden in den nächsten Jahren folgen mit dem Ziel, nebst den bestehenden Gästen vermehrt auch jüngere Gäste für Seelisberg und das Hotel Bellevue zu begeistern. Kuhn: «Wir setzen auf neue sportliche Aktivitäten im und ums Hotel. Wir möchten auch bei der Speisekarte ansetzen.» Rechtzeitig auf die Weihnachtszeit soll dann nebst dem Hotel auch das Restaurant mit dem einmalig schönen Seeblick wieder den Betrieb aufnehmen.

Das alte Hotel Bellevue musste vor über 40 Jahren einem Neubau mit Ganzjahresbetrieb weichen. Bild: PD

Das Hotel Bellevue hat eine lange Tradition

Die Familie Amstad aus Beckenried leitete 121 Jahre das Geschick des Hotels Bellevue und ist somit ein wichtiger Teil des Seelisberger Tourismus. Erich und Vreni Amstad-Gwerder führten vor ihrem Verkauf in der dritten Generation das Hotel Bellevue, unmittelbar bei der Bergbahnstation der Treib-Seelisberg-Bahn. Bereits um 1850 stand an dieser Stelle eine Pension. Im Jahr 1910 erbaute Arthur Amstad, der Grossvater von Erich Amstad, anstelle dieser Pension das Hotel Bellevue im Jugendstil mit herrlichen Parkanlagen und sogar einem Reh-Gehege. 1926 wurde die Hotelanlage mit einer stilvollen Aussichtshalle ergänzt. Das Hotel war jeweils nur im Sommer offen. Nach der Übernahme durch Erich und Vreni Amstad vor über 40 Jahren wurde ein Ganzjahresbetrieb angestrebt. 1984 wurde dann das alte Hotel abgebrochen und zwei Jahre später konnten Erich und Vreni Amstad das heutige Hotel Bellevue als Ganzjahresbetrieb eröffnen. «Der nun erfolgte Verkauf stellt sicher, dass der für Seelisberg wichtige Hotelbetrieb weitergeführt wird und Seelisberg als Ferienort weiterhin seine Bedeutung wahrnehmen kann», ist der erfahrene Touristiker Erich Amstad überzeugt.

Das Bellevue Seelisberg im Jahr 1910, das im Jugendstil für den Sommerbetrieb erbaut wurde. Bild: PD

121 Jahre lang leitete die Familie Amstad die Geschicke des Hotels. Bild: PD

