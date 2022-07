Die Drehorgeln erobern wieder Seelisberg

Seelisberg Nostalgische Melodien und alte Gewänder: Beim Drehorgeltreffen wird wieder in Erinnerungen geschwelgt Bereits traditionell ist das Treffen von ausschliesslich mechanisch betriebenen Drehorgeln in Seelisberg. Am Wochenende sind sie wieder im ganzen Dorf zu hören. Christoph Näpflin 13.07.2022, 15.01 Uhr

Wie in den früheren Jahren: Am Wochenende musizieren Drehorgelspielerinnen und -spieler aus der ganzen Schweiz auf verschiedenen Plätzen in Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 14. Juli 2019)

Am Wochenende treffen sich 22 Drehorgelspielerinnen und -spieler in Seelisberg und treten an verschiedenen Orten im Dorf mit ihren Leierkasten und wohlbekannten Melodien auf. Während des ganzen Tages können ihre wunderschönen Melodien und Lieder gehört und in Erinnerungen an romantische Momente geschwelgt werden. Am Sonntag begleiten sie zudem um 10.30 Uhr den Gottesdienst in der Pfarrkirche St.Michael. Ab 16 Uhr treffen sich dann alle Drehorgelspielerinnen und -spieler in ihren nostalgischen Gewändern auf dem Bahnhofplatz zum grossen Finale.

Auf dem Bahnhofplatz wird es zum grossen Finale kommen. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 19. Juli 2020)

Zum Einsatz in Seelisberg kommen nur mechanische Orgeln. Die musikalischen Momente mit den Drehorgelspielern aus der ganzen Schweiz erinnern an die Zeit der Hochblüte des Tourismus in Seelisberg. In verschiedenen Hotels und auf deren Terrassen unterhielten dazumal Kurorchester die Gäste mit vertrauten und bestbekannten Melodien. Die Gäste aus aller Welt genossen dabei im Sonntagsgewand und bei Tee und feinen Süssigkeiten die Klänge der Musikanten.

Vom Kircheninstrument zum Strassenmusikant

Seit dem Beginn vom 18. Jahrhundert sind die Drehorgeln in ganz Europa bekannt. Während vor allem in England und Frankreich die Drehorgeln als Kirchen- und Saloninstrumente im Einsatz standen, waren sie in anderen Ländern vor allem den Strassenmusikanten vorbehalten. Am Anfang bauten Orgelwerkstätten die «kleinen Schwestern der Kirchenorgel», später entstanden eigene Werkstätten für den Bau der Drehorgeln. Die wohl erste transportable Orgel baute im Jahr 1702 der Italiener Giovanni Barberi aus Modena.

In der Hochblüte des Seelisberger Tourismus liessen sich die Gäste auf der Hotelterrasse musikalisch unterhalten, mit Blick auf den Urnersee. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 10. Juli 2022)

Am Anfang wurden die Lieder ab einer Stiftwalze gespielt, ab dem 20. Jahrhundert lösten die heute noch gängigen Lochbänder oder Lochkarten diese ab. In den vergangenen 40 Jahren kamen immer mehr elektronische Steuerungen dazu, welche fast unbegrenzte Spieldauern möglich machten. So oder so ist beim Abspielen der stimmungsvollen Melodien und lustigen Schunkellieder viel Fingerspitzengefühl gefragt, gepaart mit Musikalität und Rhythmusgefühl.