Seelisberg Oldtimer-Autos treffen auf Brauchtum und Tradition Bei einem Ausflug zum Seelisberg mit den unterschiedlichsten Oldtimern gab es viel zu bestaunen. Christoph Näpflin 19.09.2022, 16.36 Uhr

Am vergangenen Sonntag waren die unterschiedlichsten Oldtimer unterwegs durch die Innerschweiz; ihr Ziel: Seelisberg. Ein farbenfrohes Bild bot sich den Besuchenden in Seelisberg, als der Korso mit den unterschiedlichsten Marken und alten Fahrzeugen durch das Dorf zum Bahnhofplatz fuhr. «Wir fahren einfach zum Plausch gemeinsam zu einem Zielort, wo wir dann die Gastfreundschaft vor Ort sowie die Kollegialität untereinander geniessen», erklärte Alfred Gut vom Ausflugs-OK den Ablauf. Bei den Fahrern sind die Frauen in der absoluten Minderheit. Oft besitzen die Oldtimer-Liebhaber ihr Schmuckstück seit Jahrzehnten und hegen und pflegen dieses mit grossem Aufwand und Einsatz.