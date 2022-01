Everesting in Uri: Radsportler legt 8938 Höhenmeter zurück

Seelisberg Radsportler fährt Hügel 84-mal rauf und runter, bis er die Höhe des Mount Everest erreicht hat Der Krienser Andreas Signer ist mit seinem Velo 84-mal die Wissigstrasse in Seelisberg hinauf- und hinuntergefahren, bis er 8938 Höhenmeter zurückgelegt hatte. Das sogenannte Everesting dient ihm als Vorbereitung auf ein Ultra-Langstreckenrennen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Stellen Sie sich vor, Sie starten mit Ihrem Rennvelo am Fusse des Mount Everests, radeln hoch zum Gipfel und wieder zurück zum Startpunkt – und das alles an nur einem Tag. Eine absurde Vorstellung, stellt das Erklimmen des höchsten Berges der Erde doch selbst für geübte Bergsteiger eine grosse Herausforderung dar. Das Erreichen seines Gipfels auf einer Höhe von 8848 Metern über Meer mit dem Velo ist deshalb natürlich undenkbar. Die Höhenmeter an einem Tag zurückzulegen, ist aber möglich. Zum Beispiel, wenn eine Steigung so oft rauf und runter gefahren wird, bis die 8848 Höhenmeter kumulativ erreicht werden. Diese Praktik hat einen Namen: Everesting heisst die Challenge, die von Radsportlerinnen und Radsportlern auf der ganzen Welt ausgeübt wird.

Radsportler Andreas Signer auf den letzten Runden seines «Everestings» auf der Wissigstrasse in Seelisberg. Bild: PD

Ein solches Everesting absolvierte neulich im Kanton Uri der 28-jährige Andreas Signer. Am Neujahrstag fuhr der Krienser 84-mal die Wissigstrasse in Seelisberg hoch und runter. Nach 17 Stunden hatte er mit seinem Rennvelo eine Distanz von 230 Kilometern zurückgelegt, 8938 Höhenmeter bewältigt und somit ein erfolgreiches Everesting absolviert. 15 Stunden sass er dafür auf dem Velo, alle vier bis fünf Runden machte er eine Pause und verpflegte sich kurz.

Doch warum wählte Signer ausgerechnet die Seelisberger Wissigstrasse für seine Challenge? Aus einer früheren Velotour kannte er die Strecke bereits, und er erinnerte sich, dass ihm der Aufstieg hier besonders leicht fiel. «Die Steigung auf dieser Strecke ist sehr gleichmässig und eignet sich deshalb ideal für die Challenge», erklärt Signer. Ein weiteres Plus sei, dass auf der Strasse nicht viele Autos verkehrten. «Dazu kommt natürlich die traumhafte Aussicht auf den Urnersee», schwärmt Signer, der während dem Everesting einen schönen Sonnenaufgang erlebte.

Diese Strecke fuhr Andreas Signer 84-mal und kam dabei auf insgesamt 8938 Höhenmeter. Bild: PD

Das Rennvelofahren ist seit einigen Jahren Signers grosse Leidenschaft. «Ich liebe es, durch die Landschaft und über Pässe zu fahren und dabei Neues zu entdecken», so der gelernte Hochbauzeichner. Das Everesting steht im Widerspruch dazu, da er 17 Stunden auf der 1,3 Kilometer langen Strecke hin- und herfuhr und dabei nicht sehr viel Neues sah. «Bei der Challenge ging es eher darum, zu erfahren, wie mein Körper auf die physischen und psychischen Belastungen reagiert», sagt Signer. «Als Vorbereitung auf das diesjährige Three Peaks Bike Race eignet sich dieses Training sehr gut.»

Im Sommer will er von Wien nach Nizza fahren

An diesem Ultra-Langstreckenrennen nimmt Andreas Signer diesen Sommer teil. Das Radrennen startet in der österreichischen Hauptstadt Wien und endet in der französischen Küstenstadt Nizza. Die Route wird von den Teilnehmenden selbst bestimmt, nur drei vorgegebene Checkpoints müssen sie passieren. Einer dieser Checkpoints liegt im Herzen der Schweiz, auf der Melchsee-Frutt.

Signers Ziel bei dem Velorennen ist es, nach spätestens zehn Tagen in Nizza einzutreffen. Eine Unterkunft für die Nacht müsse er spontan suchen: «Ich kann meine Bleibe für die Nacht nicht im Voraus planen. Ich fahre einfach, bis ich nicht mehr kann, und suche mir dann eine Übernachtungsmöglichkeit.» Auf ein Zelt verzichte er, um möglichst wenig Gepäck mitschleppen zu müssen. Als Unterkunft erlaubt der Veranstalter auch Hotels. Davon will Andreas Signer aber höchstens ein- bis zweimal Gebrauch machen.

Velosportler Andreas Signer. Bild: PD

Eine erste Planung seiner Route hat Signer bereits vorgenommen. Auf den 2200 Kilometern wird er zusammengerechnet gut 30'000 Höhenmeter zurücklegen. «Das Everesting hat mir geholfen, herauszufinden, ob ich in der Lage bin, einen ganzen Tag in der Steigung und im Gefälle zu fahren», erzählt Signer. Mit dem Resultat sei er mehr als zufrieden. «Es war schon eine ziemliche Herausforderung, da ich am Abend startete und die ganze Nacht auf dem Velo verbrachte», rekapituliert Signer. Dass er am nächsten Tag keinen Muskelkater zu beklagen hatte, sei auch ein gutes Zeichen im Hinblick auf das Three Peaks Bike Race. Das letzte intensive Training vor dem Rennstart am 9. Juli wird es aber noch nicht gewesen sein.

