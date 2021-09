Bruderschaft der Schiffsgesellen trifft sich zur Versammlung

Seelisberg Schiffsgesellen tagen auf «Wilhelm Tell» Die Bruderschaft der Schiffsgesellen des Landes Ury traf sich kürzlich zum Bruderschaftstag auf dem Urnersee vor ihrem Patron St.Nikolaus an der Treib. Robi Kuster 07.09.2021, 15.48 Uhr

Auf dem Ausflugskahn «Wilhelm Tell» fand am Freitag, 3. September, der Bruderschaftstag der Schiffsgesellen des Landes Ury statt und dies standesgemäss vor dem St.Nikolaus-Chappeli an der Treib. Tatsächlich war St.Nikolaus, der seit Jahrhunderten die Schifffahrer und auch den Nothafen an der Treib beschützt, einmal mehr gnädig und bescherte dem Bruderschaftsanlass einen prächtigen Tag.