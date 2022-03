Letztes Konzert mit Dirigent Gisler in Seelisberg begeistert

Seelisberg Standing Ovations zum Abschluss für den Dirigenten Am Samstagabend gab Remo Gisler sein Abschiedskonzert von der Musikgesellschaft Seelisberg. Viele ehemalige Musikanten waren dafür nach Seelisberg gekommen. Christoph Näpflin 06.03.2022, 15.22 Uhr

Der langjährige Dirigent Remo Gisler geniesst den Schlussapplaus. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 5. März 2022)

Am Samstagabend dirigierte Remo Gisler zum 16. und letzten Mal das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Seelisberg. Die Musikpräsidentin Sandra Huser erzählte in einem Gedicht von den Höhepunkten der Musikgesellschaft Seelisberg unter der Leitung von Remo Gisler und den vielen gemeinsamen Erlebnissen. Die gut 30 Musikantinnen und Musikanten verabschiedeten sich von ihrem langjährigen Dirigenten nicht nur mit einem konzentrierten und musikalisch sehr ansprechenden Konzertspiel. Sie übergaben ihm zum Abschluss auch ein Erinnerungsgeschenk und bedankten sich zusammen mit dem Publikum mit einem lang anhaltenden Applaus.

Das Abschlussstück «I Did It My Way», bekannt geworden Ende der 1960er-Jahre durch den amerikanischen Sänger Frank Sinatra, hätte nicht passender gewählt werden können und es verursachte die eine oder andere Abschiedsträne. «Es war für mich ein wunderschöner und passender Abschluss einer tollen Zeit mit den Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Seelisberg. Alle haben nochmals ihr Bestes gegeben für ein gelungenes Konzert. Schön, dass auch ehemalige Musikantinnen und Musikanten der letzten 16 Jahre das Abschlusskonzert besucht haben», freute sich Remo Gisler nach dem Jahreskonzert.

Das 16. Jahreskonzert der MG Seelisberg mit Dirigent Remo Gisler. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 5. März 2022)

Eine Frage des guten Zusammenspiels

Die Stücke am Jahreskonzert waren abwechslungsreich zusammengestellt. Kurze Stücke von Swing über Marsch bis zum Samba sorgten für einen breiten Stilmix. «Die Musikgesellschaft Seelisberg hat mit dem Konzert die vielen Besucherinnen und Besucher begeistert mit einem tollen Programm und einem rundum guten Klangkörper», meinte ein langjähriger Konzertbesucher.

Remo Gisler hat es auch zum Abschluss verstanden, die verschiedenen Register ideal zu besetzen, die Musikantinnen und Musikanten für die Stücke zu begeistern und aufeinander gut abzustimmen. So bewies das Corps ein eufonisches Spiel, die Register hörten gut auf einander und liessen dabei den Dirigenten nicht aus dem Auge. So gelang der Konzertmarsch «Of Pride And Celebration» vom amerikanischen Komponisten James Swearingen optimal. Eine durchwegs starke Leistung boten die Percussionisten, welche sich immer wieder auf andere Rhythmen einstellen mussten, zum Teil sogar innerhalb vom Stück. Das 16. Jahreskonzert der Musikgesellschaft Seelisberg vermochte die vielen Besucherinnen und Besucher nicht nur mit dem gleichnamigen Konzertstück vom schwäbischen Komponisten Peter Schaad auf «Wolke 7» zu verzaubern.

Zum Abschluss noch ein Gruppenbild mit Dirigent Remo Gisler. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 5. März 2022)