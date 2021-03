Seelisberg Treib-Seelisberg-Bahn wird für die Saison fit gemacht Die Treib-Seelisberg-Bahn wird zurzeit auf die neue Saison vorbereitet und erhält verschiedene Revisionsarbeiten an den Fahr- und Bremswerken. Christoph Näpflin 02.03.2021, 16.30 Uhr

Die Revisionsarbeiten sind in vollem Gange. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. März 2021)

Für die Sicherheit der Gäste einer Bergbahn laufen viele Tests und Überwachungen im Hintergrund ab. Gewisse Systeme werden sogar vor jeder Abfahrt kontrolliert und erst dann wird die Fahrt für die Bahn freigegeben. «Monatlich werden verschiedene Sicherheits- und Bremssysteme auf deren Funktion geprüft und die Resultate mit dem Vormonat verglichen, um Abweichungen oder Fehlfunktionen zu erkennen», erklärt Barbara Merz Wipfli, Präsidentin des Verwaltungsrates.

Einmal im Jahr werden die Fahr- und Bremswerke beider Bahnwagen durch das Bahn-Mitarbeiterteam ausgebaut, kontrolliert, gereinigt und wieder funktionsfähig gemacht. Gleichzeitig überprüfen Fachleute der Herstellerfirmen die Antriebs-, Brems- und Sicherheitsanlagen sowie die Motoren der Bergbahn in der Station. Zum Abschluss werden die Bahnwagen mit Steinen beladen mit einem Gesamtgewicht, das dem der vollen Zuladung durch Fahrgäste entspricht. «Mit dieser Steinlast werden Bremsungen auf der Strecke und bei der Einfahrt in die Stationen gemacht, um die Funktion der Bremsen bei Extrembelastung zu testen», führt Richard Wasser aus. Zur Ausführung dieser alljährlichen Revisionsarbeiten ist der Bergbahnbetrieb vom 1. bis 12. März 2021 eingestellt. Es verkehrt in dieser Zeit als Ersatz ein Kleinbus zwischen Treib und Seelisberg zur Gewährung der Schiffs-Anschlüsse in Treib und Postauto-Anschlüsse in Seelisberg. Die Verbindungen müssen auch während der Revision der Bergbahn funktionieren.

Spurrad und Walzrad wurden ausgebaut und kontrolliert. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. März 2021)

Viele Sicherheitssysteme gibt es in mehrfacher Ausführung

Um einen sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten, sind die wichtigsten Sicherheitssysteme mehrfach abgesichert. «Bei der Einfahrt werden an drei Stellen die Geschwindigkeit und die Distanz zur Station gemessen, um sicher zu gehen, dass die Wagen rechtzeitig zum Stillstand kommen», zeigt Richard Waser eines dieser Sicherheitssysteme auf. Bei einer Übergeschwindigkeit werden die beiden Bahnwagen mit 10 Prozent Abweichung elektronisch gestoppt und mit 20 Prozent mechanisch durch Messungen am Umlenkrad zum Stillstand gebracht. Sollten diese nicht funktionieren, stoppen die beiden Wagen bei 30 Prozent Abweichung der Nenngeschwindigkeit Dank einer Fangbremse in den Bahnwagen. Eine zusätzliche Absicherung sorgt dafür, dass bei einem Seilbruch die Bahnanlage und die Bahnwagen ebenfalls automatisch zum Stillstand kommen.

Begleitete Bahnwagen sorgen für ein gutes Gefühl

Das Spurrad wird aus dem Bahnwagen ausgebaut. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. März 2021)

Die Treib-Seelisberg-Bahn verkehrt seit 105 Jahren. Die beiden Bahnwagen machen im Jahr rund 10‘000 Fahrten und überwinden so zusammen eine Distanz von jährlich 23‘000 Kilometer. «Um einen störungsfreien und sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind die alljährlichen Revisionsarbeiten von grosser Bedeutung», ist Barbara Merz Wipfli überzeugt. Jede Fahrt mit Fahrgästen wird von einem Wagenführer begleitet. Richi Waser, der seit bald 30 Jahren für die Technische Leitung der Treib-Seelisberg-Bahn mitverantwortlich ist, weiss:

«Die Gäste schätzen dabei nicht nur die Möglichkeit, Auskünfte zu erhalten, sie fühlen sich auch sicherer, wenn ein Bahnmitarbeiter im Wagen mitfährt.»

Bei einem Stillstand der Bergbahn könnte so der Bahnmitarbeiter direkt vor Ort die Fahrgäste betreuen und bei einer allfälligen Evakuation das Nötige veranlassen. Nach der Seilprüfung und weiteren Kontrollarbeiten am Trassee kann die Treib-Seelisberg-Bahn mit guter Zuversicht in die neue Saison starten. Die Bahn verkehrt dann wieder täglich von und zu allen Schiffskursen zwischen Treib und Seelisberg.