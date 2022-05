Erfolgstrainer pflegt besondere Freundschaft zu Seelisberg

Seelisberg Zu Seelisberg pflegt Erfolgstrainer Martin Andermatt eine besondere Freundschaft Martin Andermatt ist der Trainer des Tabellenersten in der Dieci Challenge League, dem FC Schaffhausen. Bei seinem Besuch in Seelisberg erzählt er über sein Erfolgsrezept. Christoph Näpflin 13.05.2022, 14.30 Uhr

Seit September 2021 sitz der ehemalige Schweizer Fussballspieler Martin Andermatt auf der Trainerbank vom FC Schaffhausen. Aktuell liegt er mit seinem Klub an der Tabellenspitze der Dieci Challenge League. «Wir haben im Moment eine gefestigte Mannschaft mit vielen tollen Typen im Team», erklärt sich der 60-jährige Trainer den tollen Erfolg.

Martin Andermatt (links) zu Gast bei Erich Amstad in Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 12. Mai 2022)

Trotz der Trainerarbeit nimmt sich Martin Andermatt immer wieder Zeit, den Kontakt zu Seelisberg und zu Erich Amstad und seinen Freunden zu pflegen. «Als ich 1999 mit dem FC Ulm in die Deutsche Bundesliga aufgestiegen bin, haben meine Freude aus Seelisberg bereits mitgefeiert», so der langjährige Trainer über die Freundschaft in guten und schwierigen Zeiten. In all den Jahren hat er einige Trainingslager mit verschiedenen Mannschaften in Seelisberg durchgeführt und zahlreiche Gäste nach Seelisberg gebracht. Marin Andermatt weiss:

«Vor allem die deutschen Gäste und Mannschaften waren immer hell begeistert von der einmaligen Kulisse, welche die nördlichste Urner Gemeinde für ‹Flachländer› zu bieten hat.»

Mit dem Hüttenteam für krebskranke Kinder spielen

In all den Jahren hat sich einiges geändert im Fussballumfeld, vor allem auch im Umgang mit den Spielern, Verantwortlichen und Fans. «Aber bis heute gilt, dass man an der Arbeit Freude haben muss, um erfolgreich zu sein», verrät der Fussballprofi. Bei seinen Besuchen in Seelisberg erinnert sich Martin Andermatt gerne an die zahlreichen Erlebnisse mit seinen Freunden. «Speziell denke ich an die verschiedenen Auftritte des Hüttenteams, ein Fussballteam mit ehemaligen Fussballgrössen, in dem ich auch aktiv mitgespielt habe. Wir haben gegen Topmannschaften vor vielen Zuschauern spielen können. Der Erlös von unseren Einsätzen ging jeweils an krebskranke Kinder.» Ganz klar musste Martin Andermatt bei seinem Besuch in Seelisberg seinen langjährigen Freunden versprechen, dass er mit dem FC Schaffhausen aufsteigt und so wiederum ein tolles Fest gemacht werden kann.