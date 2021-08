Für Seelisberger Bier wird ein Film gedreht

Seelisberger Bier Das «Seelewärmerli» erhält einen eigenen Film In den vergangenen Wochen wurde für das neue Seelisberger Bier ein eigener Film gedreht. Bald ist er auf verschiedenen Kanälen zu sehen. Christoph Näpflin 31.08.2021, 13.59 Uhr

Andrea Arnold und Urs Wagner treffen sich im neuen Film immer wieder zufällig in Seelisberg, bevor die beiden sich in die Arme schliessen können. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 14. August 2021)

Seit einem guten Jahr hat Seelisberg sein eigenes Bier, das «Seelewärmerli». Dieses Bier hat sich bei vielen Einheimischen und Gästen in der Zwischenzeit sehr gut etabliert. Sogar eine eigene Bierreise von Seelisberg ins Isenthal mit Besuch und Degustation von weiteren einheimischen Biersorten hat das Bier initialisiert.

An drei Abenden im Sommer war das «Seelewärmlier-Partyschiff» auf dem Urnersee unterwegs und begeisterte die Teilnehmenden. Im Vorsommer haben eine Jury sowie Tausende von Fans aus zwölf Bewerbungen die Miss «Seelewärmerli» gewählt. Sie erhielt als Preis die Hauptrolle im neuen Film über das neue Seelisberger Bier, der in diesem Sommer an verschiedenen Orten in Seelisberg gedreht worden ist.

Filmteam sowie Darstellerinnen und Darsteller beim Dreh. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 14. August 2021)

Bier ist Auslöser für eine Liebesromanze

«Kaum jemand weiss, dass es im Seelisberger Bier nebst verschiedenen Kräutern aus Seelisberg auch ein Liebeskraut gibt», meint Initiator Yannick Bachmann mit einem Schmunzeln. Diese Tatsache liefert dann auch die Handlung vom kürzlich gedrehten Film. Nach dem Konsum eines Seelisberger-Biers begegnet die Miss «Seelewärmerli» zufällig zwei gut aussehenden Männern und verliebt sich sofort in einen der beiden Männer. Auf ihrer Wanderung durch Seelisberg begegnen sich die beiden immer wieder an verschiedenen Orten. Bevor es ein Happy End gibt und sich die beiden in die Arme schliessen können, müssen sie noch einiges erleben, sogar einen äusserst gewagten Einsatz.

«Der neue Film mit schönen Aufnahmen von Seelisberg und einer romantischen Liebesgeschichte ist auf der Website vom ‹Seelewärmerli› und von Seelisberg Tourismus sowie in verschiedenen digitalen Kanälen zu sehen», freut sich Yannick Bachmann über das neueste Produkt rund um das Seelewärmerli-Bier. «Im Herbst zeigen wir den Film zusätzlich allen Bahngästen an der Bergbahnstation in Seelisberg.»