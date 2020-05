Seelisberger Ideenhaus kann aufatmen 18'000 Franken innerhalb von zwei Monaten sammeln: So lautete das Ziel der Ideenhaus-Betreiber. Dieses haben sie erreicht: Nach nicht einmal zehn Tagen. 13.05.2020, 17.30 Uhr

(RIN) Das Ideenhaus Seelisberg, ein Kulturerlebnishaus, kämpfte aufgrund der Coronakrise ums Überleben und ging darum mit einer Crowdfunding-Aktion an die Öffentlichkeit. Gestartet wurde die Spendensammlung am 4. Mai. Ziel war es, 18'000 Franken für die Deckung des Defizits zusammenzubekommen, und zwar innerhalb von zwei Monaten, so der Wunsch des Betreiber-Ehepaars. Betreiber Andreas Urfer sagt: