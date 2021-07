Tourismusregion Klewenalp lockte mit vielen Sommer-Aktivitäten

Seelisberg/Isenthal Tourismusregion blickt auf kurzen, aber intensiven Sommer 2020 zurück In der Tourismusregion Klewenalp, zu der auch das Isenthal und Seelisberg gehören, wurde im vergangenen Jahr viel in die Gästebetreuung investiert. Die gemeinsamen Angebote waren sehr gefragt. Christoph Näpflin 07.07.2021, 17.14 Uhr

Ehemalige und neue Vorstandsmitglieder anlässlich der Generalversammlung vom Verein Tourismusregion Klewenalp in Beckenried. Bild: Christoph Näpflin (Beckenried, 29. Juni 2021)

Seit dem 1. Januar 2021 betreibt der Verein Tourismusregion Klewenalp, zu der auch die Urner Gemeinden Seelisberg oder Isenthal gehören, die operative Arbeit der Tourismusorte in Eigenregie. Karin Gaiser Aschwanden koordiniert und kümmert sich als Geschäftsführerin um deren Umsetzung. Ein sechsköpfiger Vorstand unter der Leitung von Sepp Gabriel erarbeitet und überwacht die strategischen Ziele. «Zu Beginn haben wir die Geschäftsfelder, das Zielpublikum und die Herkunft der Gäste für die Tourismusregion Klewenalp definiert», erklärte Sepp Gabriel. Ziel sei es, die bestehenden Angebote und Möglichkeiten noch besser bekannt zu machen, zu verkaufen und mit neuen Produkten dafür zu sorgen, dass die Gäste immer wieder gerne für Ausflüge und Ferien in die Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee kommen.

«All die Angebote sollen aber auch die Gemeinden für ihre Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv machen und helfen, Infrastrukturen wie Einkaufsgeschäfte, Bus sowie Bergbahnen und Freizeitanlagen aufrechtzuerhalten», erklärte die Geschäftsführerin. Für die Finanzierung der regionalen Tourismusarbeit konnten Leistungsvereinbarungen mit den Standortgemeinden abgeschlossen werden. Anlässlich der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung in Beckenried wurden die langjährigen ehemaligen Vorstandsmitglieder verdankt und verabschiedet. Sie hatten sich zum Teil über 10 Jahre für die Zusammenarbeit in der Region Klewenalp eingesetzt und viele Stunden dafür investiert.



Sommer lief gut, die anderen Jahreszeiten weniger

«Die schönen Sommermonate brachten der Region im vergangenen Jahr erfreuliche Zahlen. Die übrigen Jahreszeiten fielen zum Teil der Pandemie zum Opfer», fasste Karin Gaiser das Tourismusjahr 2020 zusammen. Nebst gut ausgebuchten Übernachtungsmöglichkeiten und vollen Restaurantterrassen waren in dieser Zeit auch die Angebote der Tourismusregion Klewenalp gefragt. So waren über 3300 Gäste auf der Goldi-Familiensafari und der Alpenwanderung unterwegs, 318 Familien besuchten einen der beiden Detektiv-Trails auf der Klewenalp oder an der Seemeile zwischen Buochs und Ennetbürgen und auch das Angebot «Nextbike» wurde in Ennetbürgen, Buochs und Beckenried über 1300-mal benützt.

Angebote wie hier der Detektiv-Trail bei der Seemeile locken in den Sommermonaten viele Gäste an. Bild: Christoph Näpflin (18. Mai 2021)

Auf den Themenwegen wie der Geschichtsreise in Seelisberg, den Bike-Trails rund um Emmetten oder dem Handwerker- oder Mundartweg in Isenthal waren viele Gäste, vor allem auch aus der Westschweiz, anzutreffen. Die Infostellen in den verschiedenen Orten hatten alle Hände voll zu tun. Der Vereinsvorstand überlegt sich nun, wie in Zukunft die Bedürfnisse der Gäste ideal abgeholt und die Besucher am besten beraten werden können.

Das vorhandene Geld muss sorgsam eingesetzt werden

Dem Verein Tourismusregion Klewenalp stehen finanzielle Mittel von rund einer halben Million Franken zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2020 wurden diese Gelder zu 55 Prozent für den Personalaufwand (Infostellen, Marketing und Verkauf) und 30 Prozent für Marketingmittel (Prospekte, Internet und Verkaufsaktivitäten) eingesetzt. Die restlichen Mittel werden für die Administration (Lizenzen, Mehrwertsteuer, Mieten) aufgebracht. «Wenn wir die finanziellen Mittel zusammen mit unseren Partnern einsetzen, können wir die Wirkung verbessern und einen gemeinsamen Mehrwert erreichen», gab sich Karin Gaiser überzeugt.