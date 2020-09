Flüeler «Seeröseler» brauchen nicht in die Ferne zu schweifen Die Bewohner der «Seerose – begleitet sein im Alter» genossen den Ausflug zum Klubhaus des Ruderclubs Flüelen. Georg Epp 16.09.2020, 16.37 Uhr

Kurz vor dem Mittagessen entstand dieses Gruppenfoto beim Klubhaus des Ruderclubs Flüelen. Bild: Georg Epp (Flüelen, 14. September 2020)

Wie so vieles in diesem ausserordentlichen Jahr sind Ausflüge und Reisen für alle mit besonderer Vorsicht anzugehen. Bei einem Ausflug mit Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeinstitutionen ist ein entsprechendes Coronaschutzkonzept noch wichtiger. Den Bewohnerinnen und Bewohnern im Flüeler Heim «Seerose – begleitet sein im Alter» wurde trotz allem eine kleine Abwechslung im Alltag geboten. Ein Ausflug, ist er auch von noch so kurzer Distanz, kann vieles bewirken und hilft, die fehlenden sozialen Kontakte und Festlichkeiten abzufedern.