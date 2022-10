Uri Seilbahn Intschi-Arni: Nach der Saison ist vor der Saison Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter leisteten wieder ihren jährlichen Fronarbeitstag. 30.10.2022, 12.22 Uhr

Für die Grillstellen auf Arni werden jährlich einige Klafter Holz bereitgestellt.

Es war ein traumhafter Bergsommer 2022. Die Luftseilbahn Intschi-Arni darf auf erfolgreiche Monate zurückblicken. Erfreulich viele Bergsteiger, Wanderer und Ausflügler liessen sich in Intschi mit der roten 8-er-Kabine auf das idyllische Hochplateau chauffieren. Dem Verwaltungsrat ist es eine Herzensangelegenheit, dass sich die Gäste während ihres Aufenthalts auf Arni wohlfühlen und ein intaktes und gepflegtes Naherholungsgebiet vorfinden. Mit ihrer jährlichen Fronarbeit leisten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter einen wichtigen Beitrag dazu, dass dies auch künftig so bleibt.

Bereit für den ersten Schneefall

Am Samstag, 22. Oktober, durfte der Verwaltungsrat 26 Personen zum Herbstarbeitstag auf Arni begrüssen. Dass die Zusammenarbeit mit der «Konkurrenz» einwandfrei funktioniert, beweist die Tatsache, dass die Genossenschaft in Intschi auf die tatkräftige Unterstützung einiger Mitglieder der Luftseilbahn Amsteg-Arni zählen durfte. Ideale äussere Bedingungen begleiteten die Akteure bei ihrem strengen Tageseinsatz. Über ein Dutzend Personen beschäftigten sich ausschliesslich mit dem Bereitstellen und Versorgen des Holzes für die Grillstellen. Da wurden einige Klafter Holz wie im Akkord gesägt, gespalten, transportiert und in die Lager versorgt, dass es eine Freude war, am Abend das Resultat zu sehen. Vor dem ersten Schneefall mussten Bänke abmontiert, die Geräte des Kinderspielplatzes eingewintert und an Gebäuden diverse Vorkehrungen getroffen werden. Eine Equipe befasste sich mit der Verbesserung des Zugangs zum «Alpenblick».

«Fühlt sich an, wie eine grosse Familie»

Alle Beteiligten wurden von der Crew des Bergrestaurants morgens und mittags mit Speis und Trank verköstigt. Verwaltungsrätin Ursula Betschart-Gamma: «Es fühlte sich an wie in einer grossen Familie. Unfallfrei durften wir den eindrücklichen Tag beenden. Der Verwaltungsrat dankt allen herzlich für den uneigennützigen Einsatz und hofft, auch nächstes Jahr wieder auf rege Beteiligung. Das Arni ist bereit. Die Winter- und die Sommersaison 2023 können kommen!» (pd)