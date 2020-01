Luftseilbahn kommt in Spiringen zum Stillstand Bei der Luftseilbahn Witerschwanden-Eggenbergli kam es kürzlich zu einem Zwischenfall. Ein Mann musste unverletzt von der Rega geborgen werden. 22.01.2020, 16.42 Uhr

Mittlerweile ist die Luftseilbahn Witerschwanden-Eggenbergli wieder in Betrieb. Bild: Kantonspolizei Uri

(RIN) Am vergangenen Freitag, 17. Januar, kurz nach 14.45 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Uri die Meldung zu einem Zwischenfall der Luftseilbahn Witerschwanden-Eggenbergli. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Luftseilbahn aufgrund eines technischen Defekts zum Stillstand gekommen war, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Uri heisst. Ein Mann, der sich in der bergwärts fahrenden Kabine befand, blieb unverletzt. Er musste durch die Rega befreit werden.