Paul Arnold vom FC Schattdorf träumt von einem weiteren Cup-Highlight und freut sich auf die Kantonalderbys Paul Arnold ist Captain beim FC Schattdorf und nimmt dort seine elfte Saison in Angriff. Eine Erinnerung bleibt ihm ewig haften. Michael Wyss 14.08.2020, 05.00 Uhr

Mittelfeldspieler Paul Arnold nimmt seine elfte Saison mit dem FC Schattdorf in Angriff. Bild: Michael Wyss (Schattdorf, 6. August 2020)

«Dass ich in Altdorf lebe, ist kein Problem», lacht der gebürtige Schattdorfer Paul Arnold. Der 27-Jährige zog vor zwei Jahren mit seiner Freundin in die Nachbargemeinde. «Sie ist Altdorferin, aber ein grosser Schattdorf-Fan, das ist ja das Wichtigste», grinst der 173 Zentimeter grosse und 76 Kilogramm schwere Mittelfeldspieler des Zweitligisten FC Schattdorf.

Apropos Derby: Wie wichtig sind die Spiele zwischen Schattdorf und Altdorf? «Das sind zwei Highlights. Das sind Partien, welche die Saison bereichern. Die Duelle zwischen den beiden Teams sind schon spezieller als andere Begegnungen. Man ist im Vorfeld angespannter und sicher auch nervöser, da wir immer vor grossen Zuschauerkulissen spielen. Es sind einfach diejenigen Spiele, die man nicht unbedingt verlieren sollte. Man muss es noch lange hören und wird immer wieder daran erinnert.» Übrigens: Am Samstag, 12. September, kommt es zur Affiche zwischen Schattdorf und Altdorf.

Ein Wechsel stand nie zur Diskussion

Arnold, der sich als bodenständig und ehrgeizig beschreibt und seinen Lebensunterhalt als Physiotherapeut in einer Praxis im schwyzerischen Ibach verdient, entdeckte beim FC Schattdorf seine Freude zum Fussball. Und ist bis heute bei seinem Stammverein geblieben. «Hier habe ich meine Wurzeln und der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Hier sind Freundschaften entstanden, ein Wechsel stand für mich nie zur Diskussion.»

Schattdorf setzt auf den Nachwuchs Wie Sportchef René Gnos bestätigte, hat es im Kader des Zweitligisten FC Schattdorf keine personellen Veränderungen gegeben. «Das Team werden wir mit A-Junioren ergänzen. Sie sind unsere Zukunft und wir setzen auf sie, und möchten sie sukzessive integrieren.» (mw)

Arnold, der zweitältester Spieler im Team ist, nimmt in diesen Tagen bereits seine elfte Spielzeit im Fanionteam in Angriff und ist als Captain auch in einer Vorbildfunktion: «Ich will mit meiner Erfahrung die jungen Akteure weiterbringen. Schön ist, dass immer wieder Eigengewächse den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und integriert werden. Das zeugt auch von der erfolgreichen Nachwuchsabteilung, die hier verrichtet wird.»

Und mit welchem Ziel startet Schattdorf nun in die neue Spielzeit, die morgen Samstag (18 Uhr, Grüner Wald), mit dem Heimspiel gegen Obergeissenstein beginnt? Arnold: «Zweimal Altdorf schlagen und nicht absteigen. Das ist alles.» Er grinst. «Spass beiseite. Nein, wir wollen uns in der zweiten Liga etablieren und eine Rangierung unter den Top sechs. Falls wir mehr erreichen, wäre dann Zugabe.»

Ein Vorteil könnte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Spielzeit sein, dass die Schattdorfer keine Fluktuationen auf die neue Saison hin erlebten. Arnold weiter: «Wir sind eingespielt, eine verschworene Einheit, das Gros der Spieler ist mit dem Verein verwurzelt, was sich positiv auswirken könnte. Wir wissen um unsere Stärken und Schwächen.» Ganz wichtig sei ein erfolgreicher Start in die neue Spielzeit, so der 27-Jährige: «Wenn man zum Saisonstart punktet, nimmt das etwas Druck. Ein Sieg gegen Obergeissenstein wäre daher von grosser Wichtigkeit.»

Seine grossen Vorbilder sind seine Eltern: «Kinder zu erziehen, ist keine einfache Aufgabe. Etwas, dass man nicht lernen kann. Dafür habe ich grosse Bewunderung und Respekt.» Träumen tut Arnold, der früher ein grosser Fan der Liverpool-Legende Steven Gerrard (aktuell ist der 40-jährige Trainer der Glasgow Rangers) war, auch von einem weiteren Cup-Highlight.

Als 18-Jähriger hat er gegen Lausanne gespielt

Das letzte Cup-Abenteuer ist einige Jahre her: «Ich durfte am 15. Oktober 2011 als damals 18-Jähriger mit Schattdorf gegen Lausanne in der ersten Hauptrunde spielen. Ich wurde während des Spiels eingewechselt. Die Westschweizer spielten damals noch in der Nationalliga A. Die Partie wurde erst kurz vor Schluss entschieden. Das 3:0 kassierten wir in der 86. Spielminute. Das war ein grosses Erlebnis für mich vor 1700 Fans zu spielen.» Wer wäre diesmal der Wunschgegner? «Ein Team aus der Super League wäre top. Oder auch der SC Kriens aus der Challenge League wäre reizvoll. Ein Cup-Knüller, den wir ohne grössere Sicherheitsvorkehrungen auf der heimischen Sportstätte Grüner Wald durchführen könnten schwebt mir vor.»

Schattdorf steigt dann im September in den IFV-Cup-Wettbewerb ein. «Wir sind heiss und können den Saisonstart kaum erwarten.» Verständlich, wenn man seit März dieses Jahres seinem geliebtem Hobby nicht mehr nachgehen konnte.

Hinweis: 2. Liga regional. Samstag, 18.00, Grüner Wald: FC Schattdorf – SC Obergeissenstein.