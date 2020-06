«Es ging ums nackte Überleben»: Weshalb sich eine Urnerin entschieden hat, ein kolumbianisches Findelkind zu adoptieren Michael kam als Adoptivkind aus Kolumbien in die Familie Zaugg nach Andermatt. Die Geschichte erinnert an Bibelstellen. Auch Mutter Walburga Zaugg weiss, was es heisst, sich auf fremdem Terrain zu bewegen. Claudia Naujoks 18.06.2020, 05.00 Uhr

Walburga Zaugg und ihr Sohn Michael sind in Andermatt heimisch geworden, wo sie sich wohl fühlen. Bild: Claudia Naujoks (Andermatt, 2020)

Rassismus passiert – auch in der Schweiz. Aktuell wird dies durch die weltweite Bewegung «Black Live Matters» in Erinnerung gerufen. «Auch ich wurde gehänselt in der Schule», sagt Michael Zaugg, der als Adoptivkind in Andermatt aufgewachsen ist. Er verbrachte seine ersten beiden Jahre in einem Heim in Kolumbien, ehe er in die Schweiz aufgenommen wurde. «Heute fühle ich mich sehr gut integriert», erzählt er. «Trotzdem ist es wichtig, dass immer wieder auf Rassismus hingewiesen wird. Was in Amerika passiert, ist heavy.» Seine Mutter Walburga Zaugg erinnert sich nur an wenige negative Erlebnisse. In der kleinen Region kenne man sich, in grösseren Städten komme Rassismus wohl noch mehr vor.

In einem Karton mit Luftlöchern überlebt

Die Geschichte von Walburga Zaugg und ihrem Sohn Michael erinnert an jene von Moses im Weidenkorb, wie sie in der Bibel steht. Auch er war ein Findelkind, das die verzweifelte Mutter zwar nicht in einem Weidenkorb in das strömende Wasser eines Flusses setzte, aber in einem Karton abstellte, unter einem schräg gewachsenen Baum an einer stark frequentierten Strasse in der zirka 470 Kilometer südwestlich von Bogota gelegenen Stadt Cali. Adoptivmutter Walburga Zaugg glaubt:

«Seine Mutter wollte, dass er überlebt.»

Im Deckel der Kiste befanden sich Luftlöcher. Nach einem Aufenthalt im Adoptivheim kam er als kleines Kind in die Familie Zaugg. Zu dieser gehörten zu jenem Zeitpunkt Torsten (9), Jürgen (11), Uwe (14) und Volker (15). Walburga Zaugg stammt ursprünglich aus Berlin und übte einen kaufmännischen Beruf aus. Ihr Schweizer Mann war Mechaniker beim Militär, er verstarb vor 10 Jahren. Doch weshalb sollte nach den vier eigenen Kindern noch ein Fünftes aufgenommen werden? «Es war ein innerer Wunsch, der sich aus meinen Kindheitserlebnissen ergab», sagt die heute 84-Jährige.

Und ihre Kindheit begann unter der Diktatur des Nationalsozialismus in Deutschland, die im Zweiten Weltkrieg mündete. «Ich hatte vor nichts Angst, aber wenn meine Mutter bei Fliegeralarm mit den Gasmasken kam, bekam ich Panik.» Eigentlich sollte die damals Siebenjährige nur ein paar Wochen in Insterburg in der heutigen russischen Provinz Kaliningrad verbringen: im alten Ostpreussen, in der Heimat des Vaters, solange eben der Krieg dauern würde. Denn dort gab es keinen Fliegeralarm und Gasmasken wurden nicht benötigt. Aber aus den geplanten Wochen wurden schliesslich fünf Jahre.

«Es ging ums nackte Überleben, jeder sorgte für sich selber»

Fünf Jahre, die für das kleine Mädchen einen einzigen Überlebenskampf darstellten. Sie lebte zwar in der Obhut einer Schulfreundin des Vaters, war aber dennoch immer auf der Flucht. Es gab nur sehr wenig zu essen, weshalb sie zusammen mit anderen Kindern auch in Litauen und Lettland herumstromerte, in Scheunen schlafen musste und hier mal eine Kartoffel, dort ein Stück Brot oder ein Ei ergattern konnte.

«Es ging ums nackte Überleben, jeder musste für sich selber sorgen.»

Und als wenn das für die damals erst Zehnjährige nicht schon hart genug gewesen wäre, erfährt sie erst 1946, dass ihre Mutter bereits 1945 einen gewaltsamen Tod erlitt. Auf der Flucht in den Wald vor den in die Gegend einfallenden russischen Besatzern, die auch vor Vergewaltigungen nicht haltmachten, erkrankte sie an einer Lungenentzündung. Ihre Überreste waren übersät mit «Löchern am Körper, die von Gewehrkolben stammten».

Diese Erfahrungen und Schicksalsschläge hätten sie für das Leben gestählt und zu einer Frau mit Ellenbogen gemacht, wie sie selber sagt. Aber auch zu einer Frau voller Mitgefühl und Liebe für benachteiligte Menschen: «Mit der Adoption von Michael wollte ich wohl etwas gut machen, was an mir verloren ging», überlegt Walburga Zaugg. Denn Michael war gerade mal drei Tage alt, als ihn ausgerechnet eine Pflegerin aus dem örtlichen Adoptionsheim im kolumbianischen Cali unter dem Baum fand, mitnahm und sich um ihn kümmerte. Er wurde gebadet und war erst mal gerettet.

Aber die Bedingungen, unter denen er die nächsten zwei Jahre verbrachte, waren denkbar schlecht: Da die Schere zwischen Arm und Reich sehr weit auseinanderklaffte – es gab nur entweder sehr reiche oder sehr arme Leute in dem Land an der Nordspitze Südamerikas und keine Mittelschicht – herrschte vielerorts Not und Hunger. Auch im Kinderheim hatten sie nicht genug zu essen für die Kinder, sie mussten nur mit Bouillon und Götterspeise und ohne Milch auskommen. Daraus entstanden Mangelerscheinungen bei den Kindern, die auch Spätfolgen hervorriefen. Erst als Michael fünf Jahre alt war, stellte der Kinderarzt einen Augenschaden fest, der auf den Vitamin-A-Mangel in dieser entscheidenden Zeit des Babyalters zurückzuführen war. Noch heute hat der fast 42-Jährige damit zu kämpfen, obwohl er schon viele Behandlungen und Operationen über sich ergehen lassen musste. Dank der letzten Operation konnte zumindest bei dem einen Auge 80 Prozent Sehkraft wiederhergestellt werden. Auf dem anderen ist er jedoch vollständig erblindet.

Potenzielle Adoptiveltern werden streng überprüft

«Ich war in einem Raum mit Kinderbetten, in dem ich mit vielen anderen Mädchen und Jungs zusammen war», blickt Michael Zaugg zurück. 20 bis 25 Kinder lebten im Adoptionsheim und sie blieben meist nicht lange dort, denn es gab viele Adoptionswillige, vor allem Ausländer, die die Kinder zu sich nahmen. So auch Walburga Zaugg und ihr Mann, die sich in Lugano, wo sie sich der Arbeit wegen aufhielten, kennen gelernt und schliesslich in Andermatt niedergelassen hatten. Als sie mit der zentralen Adoptionsvermittlungsstelle Terre des Hommes in Lausanne Kontakt aufnahmen, hatten sie die Vorstellung nach vier Jungs noch ein Mädchen zur Familie zählen zu dürfen.

Aber es kam anders, denn: «Man musste nehmen, was man bekam», erinnert sich Walburga Zaugg achselzuckend. Umgekehrt waren die Kriterien recht anspruchsvoll. Bevor sie überhaupt als Adoptiveltern akzeptiert wurden, mussten sie sich einer prüfenden Befragung unterziehen, bei der die Anforderungen für die Aufnahme eines Kindes sehr hochgesteckt waren.

«Die haben einen fast auseinandergenommen. Die Kriterien waren ausgerichtet auf ein Luxusleben: Ein eigenes Haus, gute Charaktere der Eltern und ein gutes Einkommen waren die Voraussetzungen.»

Heute wäre das schon anders, meint sie. Aber sie lassen sich nicht abschrecken und nach dem Motto «Wo vier grossgeworden sind, da hat auch noch ein Fünftes Platz» reist sie einige Zeit später für drei Wochen allein nach Kolumbien, um ihren kleinen, damals zweijährigen Nachzügler kennen zu lernen. Mit im Gepäck: Haferflocken, denn Michael wiegt zu diesem Zeitpunkt nur acht Kilogramm, das sei nur das Doppelte vom Geburtsgewicht ihrer Söhne gewesen, erzählt sie immer noch fassungslos. So kocht sie Haferflockensuppe für Michael und päppelt ihn im Hotelzimmer auf, in das sie ihn jeden Tag mitnehmen darf, sodass er nach nur 10 Tagen zum Erstaunen der Betreuenden bereits ein Kilo zugenommen hat.

In Andermatt erfährt er viel Unterstützung

Wohl auch aus der frühkindlichen Mangelernährung heraus entstand eine Entwicklungsverzögerung, die Michael zwar schon weitestgehend aufholen konnte – er lebt selbstständig in seiner eigenen Wohnung und versorgt sich selbst – dennoch benötigt er in vielen Bereichen Anleitung und Unterstützung. Auf die kann er zählen von Seiten seiner Mutter und seiner vier Brüder, von denen der Zweitgeborene, Uwe Zaugg, als sein Beistand fungiert.

Nach dem Abschluss der Pflichtschulzeit in der Blinden- und Sehbehindertenschule Baar absolviert er eine zweijährige Kochanlehre mit Eidgenössischem Berufsattest in Zermatt. Allerdings ist dieser Beruf in den Hotel- und Restaurantbetrieben mit sehr viel Hektik verbunden, was sich für einen Sehbehinderten als Schwierigkeit erweist. Deshalb habe es mit einer dauerhaften Anstellung in diesem Bereich leider noch nicht geklappt.

Seine Kollegen nennen ihn liebevoll «Mogli»

Der technisch interessierte Michael Zaugg hat in der Vergangenheit 14 Jahre als Parkwächter und beim Skilift am Gemsstock gearbeitet. Auch im Coop stand er in Coronazeiten als Hüter am Eingang, um die Anzahl der Kunden zu überwachen und auf den Gebrauch der Desinfektionsstationen aufmerksam zu machen. Gerne würde er dort auch weiterhin mitarbeiten, etwa Regale ein- und ausräumen, denn wegen seiner Seheinschränkung ist es ihm nicht möglich, in andere Orte zur Arbeit zu pendeln. Bis sich jedoch dahin gehend etwas ergibt, beschäftigt er sich mit Aushilfstätigkeiten in verschiedenen Küchen im Ort und kümmert sich als Sigrist in der reformierten Kirche in Andermatt um die praktischen Handgriffe rund um die Gottesdienste sowie um Haus und Garten.

Der Judoka, Träger des Braungurts – er trainierte regelmässig in mehreren Vereinen – und Fan des Eishockeysports fühlt sich in Andermatt wohl. Von seinen Kollegen wird er liebevoll «Mogli» genannt. In sein Herkunftsland möchte er schon wegen der Sprachbarriere lieber nicht reisen: «Ich müsste einen Dolmetscher für Spanisch mitnehmen», lächelt er bedauernd. «Er ist hier zu Hause», fasst es seine Mutter zusammen, die selber auch schon seit 1964 im Kanton Uri lebt.

Autorin Claudia Naujoks beschreibt in loser Folge die Lebensgeschichten von Menschen, die in Uri zugezogen sind.