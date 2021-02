Seltene Krankheiten Melinas Lebenswille macht Mut – das seltene Schicksal einer jungen Spirgnerin Melina ist fünfjährig, ein fröhliches Kind und leidet unter einem seltenen Gendefekt. Weltweit sind nur 70 Fälle bekannt. Zum Tag der seltenen Krankheiten am 28. Februar hat die «Urner Zeitung» ihre Familie getroffen. Christian Tschümperlin 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In kleinen Schritten tappt Melina durch das Wohnzimmer, gestützt durch ihre Mutter Vreni Herger. Die fünfjährige Spirgnerin scheint aufgeregt zu sein ab dem Besuch und strahlt übers ganze Gesicht: Unter ihren braunen, dichten Locken kommt im Blick eine grosse Standhaftigkeit zum Vorschein. «Dass Melina heute noch bei uns ist, grenzt an ein Wunder», sagt Vreni Herger.

Melina aus Spiringen braucht 24 Stunden am Tag Sauerstoff. Doch ihre Familie kümmert sich sehr gut um sie. Bild: Christian Tschümperlin (Spiringen, 25. Februar 2021)

Melina ist die jüngste im Bunde der fünfköpfigen Familie: Heute kümmern sich manchmal auch ihre Geschwister Laura (9) und Manuel (7) vorübergehend um sie. Es war aber ein Lernprozess für die ganze Familie, mit ihr in Beziehung zu treten. «Unser Alltag ist stark von Melina geprägt», sagt Vater Wisi Herger. Zwei Mal pro Woche muss die Kleine zur Physiotherapie, einmal zur Kommunikation und alle zwei Wochen zur Logopädie.

Ein unerwartetes Schicksal

Die Schwangerschaft mit Melina verlief unauffällig. Einzig ein Bluttest auf Trisomie 21 schlug positiv an. Nach der Geburt fiel aber sofort auf, dass Melina nicht richtig atmete. Die Ärzte hatten einen Herzfehler bei der jüngsten Tochter von Wisi und Vreni Herger entdeckt. Die Kleine wurde vom Spital Altdorf nach Luzern ans Kinderspital verlegt und später nach Zürich ans Zentrum für Pädiatrie und Kinderchirurgie.

«Die Situation war für uns extrem belastend, wir haben so stark um Melina gezittert»,

sagt Vreni Herger. Doch schon damals haben die Hergers gespürt, dass Melina unbedingt leben möchte.

Melina wurde mehrfach operiert, unter anderem am Herzen, und nach einem halben Jahr durfte sie wieder nach Hause. Damals zog die Familie aus dem Schächental erstmals einen Genetiker hinzu. Bald hatten die Eltern das Ergebnis schwarz auf weiss: Melina leidet unter dem 8P23-Deletionssyndrom. Eine genetische Störung, die so selten ist, dass sie weltweit nur 70 Mal vorkommt. Melina braucht 24 Stunden am Tag Sauerstoffzufuhr.

Melina kämpft wie eine Löwin

Ab Februar 2019 folgten immer wieder nächtliche Krisen wegen zu hohen Lungendruckes. «Wir mussten Melina in aufrechte Position bringen und ihr Morphium-Tropfen verabreichen», sagt Vreni Herger. «Es war traurig. Wir dachten oft, Melina geht ins Licht.» Doch sie hat es geschafft.

Die Familie Herger geht gerne mit Melina in die Natur. Bild: Martina Ronner-Kammer (Sommer 2020)

Melinas Kinderärztin verfolgte von Anfang an einen ganzheitlichen Ansatz: Sie zeigte den Hergers auf, wie ihre Tochter zusätzlich zu schulmedizinischen Therapien mit einer Kombination aus Homöopathie, CBD-Extrakten und Cranio-Sacral-Therapie behandelt werden kann. «Den Erfolg der alternativen Therapie sahen wir nicht sofort. Es dauerte etwas, bis wir die richtige Homöopathie und die richtige Dosis an CBD-Extrakten gefunden hatten.» Doch ab Sommer 2019 ging es aufwärts.

«Die nächtlichen Krisen nahmen stetig ab, sodass wir das Morphium schon länger nicht mehr gebraucht haben.»

Für den Notfall hat Vreni Herger dieses aber noch griffbereit. Heute ist sie überzeugt, dass sich die Schulmedizin und die Alternativmedizin optimal ergänzen.

Unterstützt werden die Hergers von der Kinderspitex, die sich zum dreiköpfigen «Team Melina» zusammengeschlossen hat. Dieses kommt einmal pro Woche auf einen Tageseinsatz und hält zwei Mal pro Woche eine Nachtwache ab. «Dann können wir ruhig schlafen», sagt Wisi Herger. Auch für die Hilfe durch die Invalidenversicherung Uri sind die Hergers sehr dankbar: Diese hat der Familie einen Rollstuhllift im Treppenhaus installiert.

Die ersten Worte sind bereits da

Einiges haben die Hergers auch selber ausprobiert: Die hochkalorische Sondernahrung, die Melinas Wachstum beschleunigen soll, ist für die Fünfjährige schwer verdaulich. «Wir haben herausgefunden, dass Melina mehr Energie hat, wenn wir ihr die Nahrung warm verabreichen», so Vreni Herger.

Ab Herbst wird Melina in einer Sonderschule in Luzern eingeschult. «Da geht es darum, alltägliche Dinge zu üben, wie Reissverschlüsse schliessen oder die Schuhe zu binden.» Und auch die Kommunikation ist ein Thema: Diese Woche hat die Familie ein iPad erhalten, mit dem Melina lernen soll zu kommunizieren, da sie sich nicht verbal verständigt. Ein paar Worte wie «Mama» und «Daddy» kann sie aber schon. Und auch wenn ihr etwas nicht passt, weiss sich Melina zu wehren: «Dann schlägt und kneift sie. Das ist ein gutes Zeichen», so Wisi Herger. Das Fernziel ist die Selbstständigkeit im Alltag.

Melina ist ein starkes Mädchen, das weiterkämpfen will.

«Sie gibt uns Kraft. Sie lacht. Sie reagiert auf uns. Es kommt viel zurück von ihr»,

sagt Vreni Herger. Die Familie hat sich ihre positive Lebenseinstellung bewahrt. Und so blicken die Hergers heute mit viel Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft. «Wir hoffen, dass Melina noch lange bei uns ist.»