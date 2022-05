Sennenbruderschaft Bürglen Senneneltern tagen in Spiringen Eine Fotodokumentation über die 100-jährige Geschichte der Sennenfamilien wurde vorgestellt. Diese soll in Buchform erscheinen. Franz Imholz 18.05.2022, 11.49 Uhr

Die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer versammelten sich nach dem Gottesdienst vor der Maria-Kapelle Getschwiler. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 11. Mai 2022)

Anlässlich der Sennenelterntagung 2017 in Unterschächen – diese wird im Fünfjahresturnus durchgeführt – wurde Rosi und Tony Arnold-Christen als Organisatoren der vierten Tagung bestimmt. Eingeladen waren Senneneltern und Vorsitzende der Michaelsgemeinde Spiringen – jeweils am 29. September findet die Wahl des neuen Sennenparlamentes statt. Über 40 Personen trafen sich bei prächtigem Heuwetter zum Dankgottesdienst in der Maria-Kapelle Getschwiler. Kastenvogt Wendelin Bucheli, Bürglen, hielt im Dankgottesdienst eine berührende Predigt zu den Themen Gut Hirt, Geburt, Hochzeit und Tod.