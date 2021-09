Serie «Feuer und Flamme» Alles «äs bitzeli anders», da oben in Wassen Theres Furrer kocht im «Martini F» in Wassen nach ihrem eigenen Lustprinzip. Herbert Huber 05.09.2021, 15.04 Uhr

Theres Furrer in der Küche des «Martini F» in Wassen. Bild: Herbert Huber (Wassen, 1. Juni 2021)



Es braucht mehr als nur eine Portion Leidenschaft für das «Martini F Konzept», welches schon seit 18 Jahren total «verhebt». Auch wir waren nach unserem mittäglichen Besuch in Wassen vollends begeistert. Wer ist dieses Ehepaar Furrer, das sich so harmonisch ergänzt? Wie kommt eine gelernte Zahnarztgehilfin dazu, mit der Gastronomie eine Liebesromanze einzugehen?

Schon als Kind stand sie in der Küche neben der Mutter, naschte mal da und dort und profitierte von den Kocherfahrungen ihrer Mama. Und schliesslich hatten ja die «Urgrosseltern» am Barfüsserplatz in Basel eine weit herum bekannte Wirtschaft.

Doch zuerst begann Theres Furrer eine Lehre als Zahnarztgehilfin. Ob sie dabei gedacht hat, dass Zähne eben auch mit Essen zu tun haben, sei dahingestellt. Immer und immer wieder verspürte sie den Ruf nach dem Kochen. «Wann immer sich die Gelegenheit ergab, habe ich für Freunde und Bekannte gekocht – in Privathaushalten, für Familienanlässe, hinten im Emmental und oben in Klosters. Eine Störköchin wäre das heute», bemerkt Theres.

Kulinarisches Erbe in den Genen

Mit der Heirat von Martin Furrer, Inhaber eines Werbe- und Reklameateliers in Seedorf, führte Theres die von den Eltern geerbte «Gastfreundschaft» weiter und beglückte zu Hause die Geschäftskunden mit einem liebevoll zubereiteten Essen.

So kam eines Tages die zündende Idee, gemeinsam mit Martin ein Restaurant zu führen. Martin hängte seinen Beruf nicht ganz an den Nagel und beschloss, in den eigenen vier Wänden die Kochkünste seiner Frau und ihr nicht beizenalltägliches Konzept mit interessierten Menschen zu teilen – was eigentlich gar nicht so einfach war. Offenbar war damals auch die für Wirtschaftsbewilligung zuständige Behörde leicht überfordert. Doch das Urner Gesetz sagte klar: Ein Fähigkeitsausweis ist im Kanton Uri nicht notwendig. Lebensmittelbetriebe müssen jedoch ein Selbstkontrollkonzept (Hygienekonzept) erstellen und dem Laboratorium der Urkantone gemeldet werden. Bei meinem Besuch für den Fototermin war in der Küche und rundum alles blitzblank sauber.

Theres Furrer zusammen mit Mann Martin. Bild: Herbert Huber (Wassen, 1. Juni 2021)

Es ist ein wunderschönes Haus, diese Altliegenschaft des einstigen Restaurants Mattli, welches die beiden gekauft haben. Es ist schön «zwäg» gemacht und mit liebevollen Dekors und Bildern geschmückt, mit echten Holzböden sowie stilvoll gedeckten Tischen mit antiken Platztellern und Silberbesteck, das nur so glänzt vor Freude, wieder im Einsatz sein zu dürfen.

Draussen, gleich hinter der Mini-Küche, befindet sich das Kräutergärtchen von Theres. Etwas weiter unten, für sonnige Tage, liegt der mediterran stimmende Garten. An heissen Sommertagen kann man sich im Grotto abkühlen oder an kühlen Tagen beim Grillfeuer wohlig warm fühlen.

Auf Voranmeldung gibt es Frischküche

Der Besuch im «Martini F» erfolgt auf Voranmeldung am Mittag oder Abend. Er lässt sich vollziehen ab zwei Personen, wenn sich frisch oder ewig Verliebte tief in die Augen schauen möchten. Oder man kommt zu viert bis sechst oder als «geschlossene Gesellschaft», wo es maximal 20 Personen sein dürfen, und für die ein Einheitsmenu serviert wird. Theres bespricht die Menufolgen drei bis vier Tage im Voraus. «Logisch, für eine Frischküche muss ich auch entsprechend frisch einkaufen. So wird in meiner Küche eine zum Chateaubriand servierte Sauce béarnaise von Hand geschlagen. Hoflieferant fürs Fleisch ist Metzgermeister Muheim aus Andermatt, die Fische liefert die Fischerei Arnold aus Seedorf.»

Theres Furrer kocht nach ihrem eigenwilligen Lustprinzip. Ohne «Rys und Boor», ohne «Chabis und Schaffleisch» oder «Birästunggis». Dafür «Coq au vin» mit Kartoffelstock oder Lammnierstück an Knoblauchrosmarin-Sauce und «Gluschtiges» mehr. Derweil Martin mit Charme und viel «Gspüüri» serviert und die Tranksame empfiehlt. Und auch als «Vorkoster» amtet er im «Martini F», wo eben alles «äs bitzeli» anders ist, da oben in Wassen.

Serie «Mit Feuer und Flamme»: Lange war der Beruf des Kochs eine Männerdomäne. Doch schon immer standen in Restaurants und Hotels Frauen am Herd. Nur selten wurde aber bislang über sie geschrieben. Wir haben unseren Gastroexperten Herbert Huber losgeschickt. In Nid-, Obwalden und Uri hat er Frauen besucht, die «mit Feuer und Flamme» am Herd stehen.