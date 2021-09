Restaurant Trogen in Obbürgen im Porträt

Serie «Feuer und Flamme» Im Obbürger «Trogen» wird gekocht «wie im letzten Jahrhundert» Madeleine Müller macht im Obbürger «Trogen» den besten Hackbraten der Region – findet unser Gastroexperte. Herbert Huber Jetzt kommentieren 14.09.2021, 21.09 Uhr

Madeleine Müller in der Küche ihres Gasthauses Trogen auf dem Bürgenberg. Herbert Huber / Nidwaldner Zeitung

Für Stadtmenschen ist es fast unheimlich ruhig hier oben auf dem Bürgenberg inmitten intakter Natur. Im Hintergrund hört man Kuhschellengebimmel, und man atmet viel Frischluft. Hier kocht seit 2010 eine Frau, die in der Zentralschweiz küchenphilosophisch schon einige bemerkenswerte Spuren hinterlassen hat: Madeleine Müller. Die Köchin mit Thurgauerdialekt gehört zu jenen Frauen, welche die dreijährige Kochlehre absolviert haben. Danach wanderte Madeleine weiter zu verschiedenen Saisonstellen, von Adelboden bis nach Montreux. Eines Tages funkte es in der Liebe. Während der letzten Saison in Sörenberg lernte sie ihren künftigen Mann, den Obwaldner Joe Müller, kennen – den charmanten und quirligen Skilehrer, der das Ski- gegen das Gastgewerbe tauschte und seither seine Frau Madeleine begleitet.

Entdeckt von Kochbuchautorin Marianne Kaltenbach, erkochte sich die Kochfrau zum ersten Mal «Gault-Millau»-Punkte im Zofinger «Federal». In Sarnen prägte sie das Bistro Madeleine und verhalf dem «Küchler» in Alpnach zu zusätzlichem Ruhm.

Rezept: Einfacher Beerengratin Für die Gratinmasse zwei Eigelb mit 20 Gramm Zucker schaumig schlagen. 40 Gramm Magerquark darunter rühren. Zwei Eiweisse schaumig schlagen, nach und nach 20 Gram Zucker einreiseln lassen. Beide Massen sorgfältig mischen. Einen Esslöffel geschlagenen Vollrahm und geröstete Mandelblätter daruntermischen. Sommerbeeren in eine Gratinform verteilen oder in ein Weck-Glas geben. Die Masse darüber streichen. Im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad etwa acht bis zehn Minuten überbacken. Ist mit exotischen Früchten auch ein herrliches Dessert.

Seit zwölf Jahren wirken Madeleine und Joe nun schon in ihrem «Trogen». Das sympathische, einfache Gasthaus liegt draussen beim kleinen Golfplatz. Rundum ist es sauber und einladend, mit Kräutergarten und prachtvoll arrangierten Blumenbeeten. Die Gaststube und das Säli bieten Platz für 20 bis 25 «À la carte»-Gäste. Mehr liegt nicht drin, es sei denn auf «einheitliche Vorbestellung». Denn Madeleine kocht allein. «Das geht wunderbar in meiner kleinen Küche, alles nur eine Sache der Einteilung und des Organisierens», erklärt Madeleine Müller.

Wer nun glaubt, nach einer Wanderung mit «Älplermagronä», «Bratchäs» oder gar «Ofetori» Bekanntschaft zu machen, wird nichts dergleichen auf der Karte finden. «Madeleine kocht wie im letzten Jahrhundert, wobei das als dickes Kompliment zu verstehen ist», so einst der «Gault-Millau»-Chefredaktor.

Der Kräutergarten. Bild: Herbert Huber / Nidwaldner Zeitung

Der beste Hackbraten – von A bis Z selbst zubereitet

Auf zwei Glanzlichter aus Madeleines Küche soll hier näher eingegangen werden, einerseits das «Mistchratzerli à l’américaine». Diese 400 bis 500 Gramm schweren, helvetisch guten «Güggeli» kauft sich Madeleine im aargauischen Mägenwil. Amerikanisch ist nicht das Poulet, sondern die klassische Schnittart: Brustknochen rausschneiden und dann das Güggeli flach drücken. Danach wird es mit der Hausgewürzmischung eingerieben und alsdann im Erdnussöl goldbraun gebraten, wobei immer schön arrosiert wird. Dazu serviert Madeleine Bratkartoffeln, saisonales Gemüse und auf Wunsch Mais­omelettchenplätzchen. Wobei wir mit dem Mais wieder amerikanisch wären.

Andererseits gilt es, den Hackbraten zu beleuchten: «Der Beste der Region» steht stolz auf der Website – zu Recht. Ich wüsste nicht, wann ich auswärts je einen so liebevoll zubereiteten und vor allem saftigen Hackbraten gegessen hätte. Madeleine gibt das Rezept preis: «Kalb-, Rind- und Schweinefleisch mit der Drei-Millimeter-Scheibe schneiden. Mit viel in Butter angedünstetem Lauch, Sellerie, Rüebli und Zwiebeln vermischen. In etwas Milch eingeweichtes, zerdrücktes Weissbrot und aufgeschlagenes, frisches Ei dazugeben. Etwas Senf und wenig Sambal Oelek für die Würze. Mit Gewürz-Hausmischung (ihre verrät Madeleine nicht) gut durchmischen. Den Hackbraten formen, ins ‹Schweinsnetz› einhüllen und im Ofen sorgfältig braten. Mit ‹hausgesüderletem› Jus servieren – oder mit einer sämigen Rahmsauce.»

Für zu Hause wäre das jedoch sehr viel Arbeit. Daher empfehle ich, diese Arbeit Madeleine zu überlassen. Auch der dazu servierte Kartoffelgratin à la Marianne Kaltenbach ist die Reise nach Obbürgen wert. Joe Müller serviert und empfiehlt die Tranksame und ist ausserdem verantwortlich für die gastfreundliche Atmosphäre im Haus.

Serie «Mit Feuer und Flamme» Lange war der Beruf des Kochs eine Männerdomäne. Doch schon immer standen in Restaurants und Hotels auch Frauen am Herd und prägten manchen Gasthof mit ihrer oft eigenwilligen Küche. Wir haben unseren Gastroexperten Herbert Huber losgeschickt, um in Uri, Nid- und Obwalden Frauen zu besuchen, die mit Feuer und Flamme am Herd stehen.