Sie sorgt dafür, dass die Urner Trachtentradition lebendig bleibt

Serie «Ürnerisch» Sie sorgt dafür, dass die Trachtentradition lebendig bleibt Vieles im Leben der Seelisbergerin Martha Zwyssig dreht sich um die Trachten und den Trachtentanz. Für Letzteres kreiert sie auch eigene Choreografien. Christoph Näpflin Jetzt kommentieren 13.09.2022, 15.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immer wieder begeistern die Seelisberger Trachten mit ihren wunderschönen Trachtenkleidern und den eindrücklichen Tänzen. Martha Zwyssig aus Seelisberg ist eine der Schlüsselpersonen, welche dafür sorgen, dass dieses Brauchtum Bestand hat. Sie tanzt seit ihrer Jugend in der Seelisberger Trachtengruppe mit, sorgt als Tanzleiterin für das Einstudieren der Tänze, hat bereits einige Trachtentänze selber choreografiert und legt seit vielen Jahren selber Hand an bei der Trachtenstickerei. «Bereits meine Mutter hat viele Stunden für das Trachtenhandwerk aufgebracht. Ich durfte dies von ihr übernehmen und weiterführen», erklärt die erfahrene Trachtenfrau.

Martha Zwyssig (zweite Frau von links) beim Trachtentanz auf der Linie. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 1. August 2022)

In der Schweiz gibt es über 600 Trachtenvereine, die rund 16'000 Mitglieder haben. Die Vereine sind in 26 Kantonalvereinigungen zusammengefasst, die Dachorganisation ist die 1926 in Luzern gegründete Schweizerische Trachtenvereinigung. Eine Trachtenkommission sorgt dafür, dass die Trachten richtig getragen werden. Sie hilft auch, das nötige Material zur Verfügung zu stellen, und arbeitet selber mit bei der Herstellung der verschiedenen Trachtenkleider.

Fast alles ist Handarbeit

«Als ich mit dem Herstellen und Anpassen von Trachten begonnen habe, hatte ich bereits eine grosse Erfahrung in der Stickerei», erinnert sich Martha Zwyssig. Fast alles, was man an einer Tracht sehen kann, ist Handarbeit. Entsprechend lange dauert es, um eine solche herzustellen. «Für eine Frauentracht sind schnell 50 Stunden und mehr aufzuwenden, ein Trachtenhemd zu sticken, noch einige Stunden mehr», schätzt Zwyssig. «Eine Frauentracht muss ich direkt auf die Figur der Trägerin machen können.»

Stickerein von Martha Zwyssig auf einem Herrenhemd. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. August 2022)

Als im Jahr 2000 die Trachtälyt vo Seelisbärg ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern konnten, schrieb Martha Zwyssig die Choreografie ihres ersten Tanzes. Otto Truttmann von der damaligen Trachtenmusik hat dazu die passende Musik komponiert. «Seit dieser Zeit sind einige neue Tänze aus meiner Feder entstanden. Wenn ich eine für mich passende Musik höre, entsteht ein Tanz in meinen Gedanken in Form eines ersten Moduls, welches ich dann versuche zu einem ganzen Tanz zusammenzufügen.» Da Linientänze für das Publikum attraktiver sind und auch mit einer kleineren Anzahl Trachtenpaare eine gute Wirkung erzielen, sind viele ihrer Tänze so ausgerichtet.

Martha Zwyssig. Bild: Christoph Näpflin

Martha Zwyssig erhält auch viele Trachten, um sie anzupassen. «Die Machart der Urner Tracht muss immer gleich sein. So beträgt der Abstand vom Rock zum Boden 28 Zentimeter.» Trotz der Vorgaben hat jede Trachtengruppe in Uri auch ein paar Eigenarten. So sind zum Beispiel die Schürzen der Trachtenfrauen aus Andermatt grün und die der Kolleginnen aus Flüelen rot. «Es gibt sogar Frauen, welche je nach Auftritt die Farben von Schürze und Tuch abwechseln», hat Martha Zwyssig festgestellt.

Freude und Stolz

Trachten kennt man in der Schweiz seit über 250 Jahren. Am Anfang waren es oft bäuerliche Alltagskleider, welche dann später den städtischen Kleidern Platz machen mussten. Erst später erinnerte man sich wieder an die alten Trachten und es kam zu einer sorgfältigen Reform des Trachtenwesens. Verschiedene Grundsätze sowie die historische Legitimierung der Trachten sorgten dafür, dass sie zu einem wichtigen Kulturgut geworden sind.

«Es macht immer wieder Freude, gemeinsam einen Tanz zu erarbeiten, diesen in der Tracht dem Publikum zu zeigen und damit Jung und Alt zu begeistern. Das Tragen der Tracht erfüllt uns immer wieder mit grossem Stolz»,

erzählt Zwyssig. Bei all ihren Bemühungen für die Trachten ist die erfahrene Tanzleiterin darauf bedacht, dass die Tradition weitergehen kann. Es sei darum wichtig, dass der Trachtentanz generationenübergreifend ist. «Wir müssen unseren jungen Tänzerinnen und Tänzern bewusst machen, dass sie einmal in der Verantwortung stehen werden, dass dieses wertvolle Brauchtum weitergeht», hofft Martha Zwyssig. Interessierte sind eingeladen, eine der Montag-Abend-Proben in der Turnhalle Seelisberg zu besuchen und so einen Einblick in den Trachtentanz zu erhalten.

Dieses Trachtenhemd wurde ebenfalls von Martha Zwyssig hergestellt Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. August 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen