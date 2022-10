Ausflugstipps Von der Erlebniswelt bis zum Wildschmaus: Das bietet der Herbst in Uri Unsere Zeitung hat sich bei den lokalen Tourismusorganisationen über die besten Herbstangebote informiert. Diese reichen von Wissens-Wanderwegen bis zum Familienerlebnis. Florian Arnold Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Wälder werden farbiger, die Tage etwas kürzer und kälter. Doch das ist kein Grund, zu Hause zu bleiben. Für Jung und Alt gibt es in der Region Angebote, die wie gemacht sind für die Herbstzeit. Unsere Zeitung hat bei den lokalen Tourismusorganisatoren nachgefragt. Das sind ihre (Geheim-)Tipps.

Familienspass

«Sich spielerisch an der frischen Luft bewegen und gleichzeitig noch etwas über die Region und die einheimischen Tiere lernen», das verspricht das Angebot «Die Lieblingsplätze von Molly, dem Murmeltier» von Andermatt Urserntal Tourismus. Das Angebot ist ein Familienerlebnis, bestehend aus einer Themenwanderung in der Unteralp in Andermatt inklusive eines Stoffrucksacks, welcher mit Proviant und verschiedenen Goodies gefüllt ist.

Die Lieblingsplätze von Molly, dem Murmeltier, können von Familien besucht werden. Bild: Marlies Planzer

Auch das Brüsti ist ein Ausflug mit der ganzen Familie wert. «Schon die Fahrt mit dem Seilbähndli ist ein Erlebnis, und seit August ist die neue Erlebniswelt geöffnet», schreibt Uri Tourismus. Verschiedene Spielplätze, ein Seilpark für die Kleinen, eine Chugelibahn und vieles mehr können entdeckt werden. Während sich ihre Kinder austoben, ist für die Erwachsenen das Berggasthaus eine gute Adresse für einen kleinen Imbiss oder ein erfrischendes Getränk. Weiter warten zwei Feuerstellen im Nossenboden und in der Waldnacht. Tische, Bänke und Feuerholz stehen bereit. Bei der Feuerstelle Nossenboden gibt es auch Wasser und eine Toilette.

Das Brüsti besitzt nun eine Erlebniswelt. Bild: Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG

Kulinarik

Die lange Weintradition des Kantons Uri begann schon vor 1291 und bleibt mit mehreren Rebbergen zwischen Flüelen und Silenen auch heute noch bestehen. Passionierte Urner Winzer laden zu verschiedenen Führungen ein. Sie vermitteln allerlei Interessantes zum Urner Wein – und natürlich gehört das Geniessen eines der edlen Tropfen aus der Urner Berglandschaft auch dazu. Mit «Urner Weinkultur erleben» und dem «Urner Weinspaziergang» gibt es zwei verschiedene buchbare Angebote bei Uri Tourismus.

Auf dem Urner Weinspaziergang gibt es gute Tropfen zu probieren. Bild: Sascha Krähenbühl

In diversen Urner Gaststuben duftet es nach Marroni, Rotkraut, Spätzli und scharf angebratenem Wildfleisch – vielerorts auch aus einheimischer Jagd. Uri Tourismus rät, die Anreise zu einem der typischen Wild-Restaurants mit dem öffentlichen Verkehr zurückzulegen. Denn die meisten Gasthäuser sind mit guten Verbindungen erreichbar. Empfohlen wird hierzu das Check-in-Ticket, das für einen ganzen Tag gültig ist. Wieso also nicht an einem Ort ein Rehschnitzel geniessen und das Vermicelles in der nächsten Gemeinde?

Wissen und Wandern

Von Göschenen aus entsteht ein gigantisches Bauwerk. Das Infozentrum zur zweiten Röhre am Gotthard bietet Informationen und vielfältige Unterhaltung zum Bau der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels. Die Besucherinnen und Besucher erleben dank digitaler und virtueller Erlebnisse die Grossbaustelle hautnah und erfahren, was diese für die Region bedeutet. Der Eintritt ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich (Öffnungszeiten beachten).

Das Infozentrum Göschenen. Bild: Martina Tresch

Das Arni ob Intschi ist immer wieder einen Besuch wert. Die Wanderung vom Arni zum Sunniggrätli ist eine ideale Tour für Familien, die mal ein bisschen alpine Höhenluft schnuppern möchten, aber immer noch auf einfachen Wegen wandern wollen. Die Wanderung über 8 Kilometer legt man in zirka 4 Stunden zurück. Die Sunniggrathütte liegt auf einer von der Sonne verwöhnten Geländeterrasse hoch über dem Arnisee. Sie ist voraussichtlich noch bis Ende Oktober bewirtet.

Der Arnisee wirkt wie aus einem Bilderbuch. Bild: Angel Sanchez

Auf der Audio-Tour «Mystische Schöllenen» erfahren Interessierte bei neun Posten Bekanntes und bisher verborgen Gebliebenes zu Sehenswürdigkeiten wie dem Suworow-Denkmal, der Teufelsbrücke sowie weiteren Themen, welche sich an Ausschnitte aus der vielseitigen Geschichte des Urserntals anlehnen.

Die Audio-Tour «Mystische Schöllenen» verrät Interessantes. Bild: Marlies Planzer

Im Isenthal gibt es mehrere Themenwege. «Auf dem Urner Mundartweg erleben Sie eine der aussichtsreichsten und schönsten Gegenden rund um den Urnersee zusammen mit literarischen Erlebnissen und einer kleinen Einführung in die Urner Mundart», so Uri Tourismus. Nur schon die Anfahrt mit dem Postauto durch die kurvenreiche Bergstrasse ist ein Erlebnis, im Herbst lohnt sich der Blick über den Urnersee auf die farbige Landschaft. Auf dem vierstündigen Mundartweg wird in 13 Stationen der Urner Dialekt vorgestellt. QR-Codes sorgen dafür, dass man die Sprache auch hören kann. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet zudem eine kleine Seilbahnsafari.

Der Urner Mundartweg im Isenthal lockt zum Verweilen mit der Sprache. Bild: Vivien Ulrich

Er zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Wanderwegen der Schweiz – und bleibt ein guter Tipp für Wanderlustige auch im Herbst: der «Weg der Schweiz». Zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 1991 führt der Panorama-Wanderweg 35 Kilometer um den Urnersee. «Er lädt ein, Geschichte zu erwandern, eröffnet eine intakte Natur und ermuntert zu Selbstgesprächen», schreibt Uri Tourismus. Der «Weg der Schweiz» ist in vier Etappen unterteilt, wobei die Wanderabschnitte beliebig miteinander kombiniert werden können. Mit Schiff, Bus und Zug sind etliche Zugänge zum Weg erreichbar. Ab dem 17. Oktober ist der Schiffs-Winterfahrplan zu beachten.

Der «Weg der Schweiz» gibt einen guten Blick auf den Urnersee frei. Bild: Tim Ulrich

Erlebnis

Der «Stäubenweg» ist eine familienfreundliche Rundtour und führt in 1 ½ Stunden ab Gurtnellen-Wiler durch den kühlen Wald an den Ausgangspunkt zurück. Auf der Kurztour werden durch zahlreiche Treppen 230 Höhenmeter überwunden. «Unterwegs werden Brücken gequert, die imposanten Dreistäubenfälle bestaunt und Kräfte getankt», so Andermatt Urserntal Tourismus. Der Blick in die Gornerschlucht ist atemberaubend. Oben angekommen thront die Stäubenkapelle.

Der «Stäubenweg» in Gurtnellen. Bild: Marlies Planzer

Dank seiner erhöhten Lage ist das markante Bauwerk im Urserntal gut sichtbar. Seit diesem Frühling lockt eine Aussichtsplattform nach oben auf den Turm von Hospental. «Nur einige Treppenstufen trennen Besucherinnen und Besucher von einer starken 360-Grad-Aussicht», schreibt Andermatt Urserntal Tourismus. Wer noch mehr im «heimlichen Hauptort des Tales» entdecken möchte, kann eine Tour mit dem Turmwächter buchen. Alternativ steht auch die individuelle Audio-Hexen-Tour zur Verfügung.

Die Aussichtsplattform in Hospental. Bild: Beat Brechbühl

