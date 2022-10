Sessionsrückblick FDP Wohl keine Fotovoltaikgrossanlage im Kanton Uri Im aktuellen Online-Sessionsrückblick informierte Ständerat Josef Dittli über drei auch für den Kanton Uri wichtige Geschäfte zu den Themen Energie, Transitachse und Wolf. 03.10.2022, 17.10 Uhr

Am 30. September tagten die Parteimitglieder der FDP Uri. «In einem Zusatz zum indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative verabschiedete das Parlament Entscheide zu grossen FV-Anlagen im Gebirge. Neu dürfen Anlagen bis zu einer jährlichen Gesamtproduktion von 2 TWh gebaut werden. Für diese Anlagen besteht keine Planungspflicht. In Uri wird trotzdem kaum eine Anlage in ähnlicher Grössenordnung realisiert werden können, da die beiden anstehenden Projekte in den Walliser Gemeinden Grengiols und in Gondo bereits beinahe das gesamte Kontingent ausschöpfen», schreibt die Partei in ihrer Medienmitteilung.