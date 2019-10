Setzt der FC Schattdorf auch in Eschenbach die Siegesserie fort?

(rb) Den Schattdorfer Senioren läuft es zurzeit wie geschmiert. Auf der einen Seite führt die neu durch André Schelbert und Marino Britschgi geführte Truppe die IFV-Meister-Gruppe der Senioren 30+ als Leader an, andererseits ist sie sowohl im Innerschweizer Senioren-Cup als auch im Schweizer Cup noch vertreten. Morgen Samstag haben die Urner im Spiel gegen den SC Binningen gar die Möglichkeit, nach der Saison 2017/2018 erneut in die Halbfinals des Schweizer Cups einzuziehen. Dazumal verlor Schattdorf gegen den späteren Cupsieger Lerchenfeld im Halbfinal knapp mit 0:1. Nachdem die Urner denselben FC Lerchenfeld am letzten Sonntag im Achtelfinal mit 3:2-Toren bezwangen, konnte bereits ein grosser Brocken aus dem Wettbewerb befördert werden. So soll gemäss Headcoaches André Schelbert auch morgen Samstag weitergehen.