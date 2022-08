Geschwindigkeitsmessung: Polizei setzt in Uri auf Laser

Kanton Uri Neuer Blitzer misst Tempo auf eine Distanz von bis zu 600 Metern: So arbeitet die Polizei mit der neuen Technologie Nachdem die Unfälle vor allem auf den Pässen zugenommen haben, setzt die Polizei seit geraumer Zeit auf hochmoderne Lasertechnologie. Wie die Arbeit damit funktioniert und was sie bringt, zeigt ein Augenschein vor Ort. Alois Furrer-Truttmann Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Das Gerät ist seit Juni 2021 im Einsatz. Symbolbild: Kantonspolizei Uri

Es ist ein Samstag, die Urner Kantonspolizei gewährt uns einen Einblick in ihren Alltag am neuen Geschwindigkeitsmessgerät. Pius Diener, Chef der Urner Geschwindigkeitsmessungen, hatte vorgängig zum Werkhof Göschenen geladen. Ebenfalls dabei: Ein geschulter Messfunktionär sowie eine Polizistin und ein Polizist, die die Aufgabe haben, zirka fünfhundert Meter oberhalb der Messstelle die Verkehrssünder anzuhalten und Bussen auszusprechen. Die Fahrt führt zum Oberalppass. Pius Diener erklärt, dass das Team einmal pro Woche an einer Sitzung Zeit und Ort der Messung bestimmen. Wenn das Wetter sowie die Zeit es erlauben, wird die Messung dann dort durchgeführt.