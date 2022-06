Sicherheitsdirektion Wolf in Uri zum Abschuss freigegeben: Das sagt der Sicherheitsdirektor Ein Wolf hat 18 Nutztiere gerissen, 11 davon in geschütztem Gebiet. Nun haben die Urner 60 Tage Zeit, das Raubtier zu erlegen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 03.06.2022, 12.08 Uhr

In Uri geht wieder ein Wolf um. Anfang Woche hat die Sicherheitsdirektion nun die «Abschussverfügung für einen schadenstiftenden Wolf» erlassen, wie aus einer Medienmitteilung hervor geht. Das Raubtier habe innerhalb von 9 Tagen mindestens fünf Ziegen und 13 Schafe gerissen, dies in drei Angriffen. Elf Tiere davon befanden sich in offiziell «geschütztem Gebiet». Das geltende Bundesrecht schreibt eine Limite von mindestens «10 Übergriffen innerhalb von vier Monaten» im geschützten Gebiet vor, bis ein Abschuss verfügt werden kann.