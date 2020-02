Sie jodeln von Jahreszeiten und der Natur Zu ihrem Jodlerabend laden die «Tälläbuebä» Gastklubs und Solojodler aus der Region ein. 25.02.2020, 05.00 Uhr

(ku) In wenigen Tagen ist es so weit: Der Jodlerabend der «Tälläbuebä» steht auf dem Programm. Bereits zum zweiten Mal findet er unter der Leitung von Corina Ferrari statt. Sie hat die Jodler minutiös auf den Abend in Attinghausen vorbereitet. Obwohl keine nennenswerten Änderungen vom Ablauf her vorgesehen sind, weist das Programm doch verschiedene Höhepunkte auf.