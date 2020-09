Sie unterstützen frischgebackene Urner Eltern Die Mütter- und Väterberatung der Spitex Uri ist um ein Angebot reicher: Martina Walker und Yvonne von Rickenbach sprechen über häufige Anliegen junger Eltern und den Überfluss an Erziehungstipps im Internet. Remo Infanger 04.09.2020, 05.00 Uhr

Yvonne Rickenbach beobachtet die Kinder beim Spielen, um bessere Tipps geben zu können. Bild: PD

Von einem Tag auf den anderen sind sie da; die vielen kleinen und grossen Herausforderungen von frischgebackenen Eltern. Plötzlich werden Fähigkeiten abverlangt, die zuvor nicht zum alltäglichen Repertoire gehörten: Stillen, Windeln wechseln, erzieherische Praxis – ein abwechslungsreicher Fulltime-Job mit einem kaum definierbaren Feierabend.

Um diese Lebensaufgabe zu meistern, vertrauen die gewordenen Mütter und Väter nicht nur ihrem elterlichen Instinkt, sondern auch Ratschlägen aus dem vertrauten Umfeld, den eigenen Eltern oder aber auch von professionellen Beratungsstellen. Eine davon ist die Mütter- und Väterberatung der Spitex Uri. Fast zeitgleich zum Nationalen Spitextag, der jährlich am ersten Samstag im September stattfindet, führt die «MüVä-Beratung» in den Spitex-Räumlichkeiten in Schattdorf ein neues Angebot ein.

Yvonne von Rickenbach (links) und Martina Walker. Bild: PD

Ernährung, Bewegung, Kinderpflege und Erziehung sowie körperliche, seelische und geistige Entwicklung – das Aufgabenfeld der beiden Mütter- und Väterberaterinnen ist gross. Wer von diesem Expertenwissen profitieren will, musste bisher einen Termin vereinbaren. Ab dem 8. September geht das aber – zusätzlich zum bestehenden Angebot – auch ohne Voranmeldung. «Jeden zweiten und vierten Dienstagvormittag des Monats heissen wir frischgebackene Eltern bei uns willkommen», so Martina Walker. Mütter und Väter von Kleinkindern und Säuglingen im Alter von 0 bis 5 Jahren werden an der Rüttistrasse 71 kostenlos beraten und begleitet. Dabei arbeiten die Beraterinnen eng mit den Hebammen und Kinderärzten zusammen.

Brei oder Fingerfood?

Genau wie ihre Kollegin Yvonne von Rickenbach kennt Martina Walker den Bedarf im Kanton Uri. «Die meisten Besucher bei uns sind junge Mütter und Väter, die zum ersten Mal Eltern werden», sagt die 47-jährige Altdorferin. «Für diese ist Elternsein ein komplett neues Gebiet. Es ist klar, dass es da noch kleine Unsicherheiten gibt.» Die Fragen und Anliegen würden sich dabei von Eltern zu Eltern unterscheiden, dennoch gibt es Themen, die bei den Gesprächen regelmässig auftauchen. «Bei Säuglingen geht es oft ums Stillen und die Ernährung», erzählt Walker. «Brei oder Fingerfood, was ist besser? Oder, wann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem Stillen aufzuhören?»

Bei Kleinkindern hingegen seien es besonders Fragen rund um die Entwicklung und Erziehung. «Wann soll der ‹Nuggi› weg? – Ist etwa eine Frage, die häufig gestellt wird», ergänzt Yvonne von Rickenbach. Eine universelle Antwort darauf gäbe es aber nicht. «Das ist immer von Kind zu Kind unterschiedlich», so die 39-Jährige aus Rothenturm. Immer wieder für Unsicherheit sorge das Vergleichen mit anderen jungen Familien. «Auch hier betonen wir, dass jedes Kind anders ist», erklärt von Rickenbach. «Nicht jedes Baby fängt mit vier Wochen an zu lächeln. Es gibt immer solche, die früher oder später sind als andere. Manche lassen sich dabei mehr Zeit, investieren dafür in andere Dinge.»

Ein Kleinkind gibt Martina Walker einen Ball. Bild: PD

Informationsflut im Internet fordert heraus

Ähnlich verhalte es sich mit dem Internet. Dieses bietet einen Überfluss an Informationen und Erziehungstipps, mit dieser Informationsflut können Mütter und Väter auch überfordert sein. «Eltern werden heute stark beeinflusst von den Medien», sagt Walker. «Dabei stellen wir fest, dass sie zunehmend verwirrt sind, ob der ganzen Masse an Diskussionsforen und Erziehungstipps.» Gerade das sei auch ein Grund, weshalb Mütter und Väter dann zur Beratung kommen.

Während des Shutdowns haben Martina Walker und Yvonne von Rickenbach zwar keine Beratungen mehr vor Ort gemacht, jedoch weiterhin per Telefon oder E-Mail Auskunft gegeben. «Das ist etwas umständlicher gewesen, da man beispielsweise nicht gleich untersuchen konnte, wie sich etwa ein Säugling bewegt», sagt Walker. Der Coronakrise hätten die Eltern aber auch Positives abgewinnen können. «Weil Mütter und Väter vermehrt zu Hause waren, blieb mehr Zeit fürs Familienleben», erzählt Walker.

«Manche Eltern haben zum Beispiel berichtet, dass die Kleinkinder viel ruhiger waren als davor. Weniger Termine bedeutet weniger Druck auf die Eltern, was die Kinder halt direkt spüren.»

Nachteile? Stolze Eltern eines Neugeborenen haben sich in Geduld üben müssen. «Nach der Geburt will man den Nachwuchs dem Umfeld zeigen, das Neugeborene den Grosseltern zum Halten geben. Das ging im Lockdown halt nur bedingt.»

Die kostenlosen Beratungen ohne Voranmeldung finden jeweils von 9 bis 11 Uhr statt. Einen Tipp wollen die beiden Beraterinnen jetzt schon auf den Weg geben: «Die Mütter dürfen sich ruhig auch auf ihren Instinkt verlassen», betonen Martina Walker und Yvonne von Rickenbach. «Jede Mutter und jeder Vater will das Beste für ihr Kind, es gibt nicht immer ein ‹richtig› und ‹falsch›. Dann geht halt mal eins um 19 Uhr ins Bett und das andere erst um 22 Uhr.»

Hinweis: Weitere Infos zum Angebot findet man unter: www.spitexuri.ch